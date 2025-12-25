Ανήμερα της εορτής των Χριστουγέννων ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Ιεροὐ Χρυσοστόμου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας παρουσία του Δημάρχου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου, του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, της Βουλευτού Λασιθίου Κατερίνας Σπυριδάκη, αρχών και φορέων του τόπου.

Ο Δήμαρχος δέχθηκε τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, του Ιερού Κλήρου και των πιστών για την ονομαστική του εορτή αντευχόμενος υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.