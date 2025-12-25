Σε μια συνεδρίαση καθοριστικής σημασίας για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της ανατολικής Κρήτης η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη γνωμοδότησε θετικά επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δύο εμβληματικά έργα στην ΠΕ Λασιθίου και την ΠΕ Ηρακλείου. Η απόφαση αυτή που ελήφθη με την παρουσία πλήθους ενδιαφερομένων πολιτών και μελετητών σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την τουριστική υποδομή του νησιού με έμφαση στη βιωσιμότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Το επενδυτικό σχέδιο με την ονομασία CAPE THOLOS – Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη στο Λασίθι από τον φορέα ΤΕΑΒ ΑΕ αποτελεί ένα έργο πνοής που θα αναπτυχθεί στη θέση Χυλόφτες – Σχοινιάς – Θόλος του Δήμου Ιεράπετρας. Η επένδυση εκτείνεται σε μια συνολική επιφάνεια 1.223,75 στρεμμάτων και προβλέπει τη δημιουργία ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος δυναμικότητας 1.014 κλινών το οποίο περιλαμβάνει δύο διακριτές ενότητες: το Luxury Resort στο δυτικό τμήμα με ξενοδοχείο πέντε αστέρων 370 κλινών και τις Cape Tholos Residences στο ανατολικό τμήμα με 58 επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός τροποποιήθηκε σημαντικά κατόπιν περιβαλλοντικών υποδείξεων με μείωση του συντελεστή δόμησης στο 0,045 και ακύρωση της τεχνητής παραλίας που είχε αρχικά προβλεφθεί προκειμένου να προστατευτεί το φυσικό ανάγλυφο.

Αυστηροί όροι για την προστασία του οικοσυστήματος Natura 2000

Επειδή η έκταση του έργου βρίσκεται εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000 -Όρος Θρυπτής και γύρω περιοχή -η Επιτροπή έθεσε μια σειρά από απαράβατους όρους για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας; στην υποζώνη Β1 που περιλαμβάνει τον οικότοπο 6220 απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση ή αλλοίωση του αναγλύφου και επιτρέπεται αποκλειστικά η πεζοπορία. Επιπλέον πριν από την έναρξη των εργασιών την Άνοιξη του 2026 θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτική χαρτογράφηση και σήμανση των πληθυσμών ορχεοειδών και γεωφύτων ώστε να προστατευτούν in situ. Παράλληλα προβλέπεται πρόγραμμα παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας και των χειρόπτερων από εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και η απαγόρευση χρήσης εκρηκτικών κατά τις εκσκαφές για την προστασία των σπηλαίων και των βραχοσκεπών της περιοχής.

Ενεργειακή και υδάτινη αυτονομία

Η επένδυση Cape Tholos επιδιώκει να αποτελέσει πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης καλύπτοντας το σύνολο των υδρευτικών και αρδευτικών της αναγκών μέσω της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Οι δύο μονάδες αφαλάτωσης θα παράγουν καθημερινά 1.400 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση στους υδατικούς πόρους της Ιεράπετρας. Την ίδια στιγμή οι ανάγκες άρδευσης που φτάνουν τα 924 κυβικά μέτρα ημερησίως θα καλύπτονται κατά προτεραιότητα από την επεξεργασμένη εκροή των δύο μονάδων βιολογικού καθαρισμού. Στον τομέα της ενέργειας προβλέπεται η εγκατάσταση τριών φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 1.381,78 kWp για αυτοπαραγωγή ρεύματος ενώ όλα τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι υπόγεια για την αποφυγή οπτικής ρύπανσης

Η επέκταση του Nana Golden Beach στο Ηράκλειο

Πέραν της επένδυσης στο Λασίθι η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά και για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ξενοδοχειακής μονάδας NANA GOLDEN BEACH στη θέση Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου; η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ προχωρά σε αύξηση της δυναμικότητας κατά 600 κλίνες φτάνοντας συνολικά τις 1.604 κλίνες σε ένα γήπεδο 59,8 στρεμμάτων; η κίνηση αυτή ενισχύει την τουριστική προσφορά του Ηρακλείου σε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών πέντε αστέρων επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της κρητικής τουριστικής βιομηχανίας

Διασφάλιση της κοινωνικής πρόσβασης

Κλείνοντας τη συνεδρίαση υπογραμμίστηκε ότι η πρόσβαση στην παραλία του Cape Tholos θα παραμείνει ελεύθερη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής ενώ η δημοτική οδός που οδηγεί στο ακίνητο θα αναβαθμιστεί με την υποχρέωση ορισμού Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την κατάθεση ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης στον ΟΦΥΠΕΚΑ η Περιφέρεια Κρήτης διασφαλίζει ότι οι μεγάλες αυτές επενδύσεις θα λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης χωρίς να θυσιαστεί η φυσική κληρονομιά του τόπου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ