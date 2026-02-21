Το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου ήταν η σειρά της Ελούντας να λάβει μέρος στις αποκριάτικες εκδηλώσεις.

Λόγω του βροχερού καιρού, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση ορισμένων ομάδων της καρναβαλικής παρέλασης… όχι «εν πλω» αλλά στην… Πλατεία. Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γεωργία Πολυχρονάκη παρουσίασε τις ομάδες που κατάφεραν να παρευρεθούν και η βραδιά συνεχίστηκε με πολύ κέφι, με ποτά και… σουβλάκια. Τη μουσική διασκέδαση της βραδιάς είχε αναλάβει ο dj Rotalex.

Οι Σύλλογοι της περιοχής : «Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας», «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ελούντας» και Αθλητικός Όμιλος «Κόρφος Ελούντας», «Υφάντρες Ελούντας» είχαν επιμεληθεί παραδοσιακά εδέσματα που προσφέρθηκαν στους επισκέπτες.