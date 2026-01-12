Περιορισμένες θα είναι την Τρίτη οι χιονοπτώσεις στην χώρα, με την θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης. Παράλληλα προβλέπει, συννεφιά με τοπικές βροχές σε Κρήτη, ανατολικές Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 13 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 14 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά όπου θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι – βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.