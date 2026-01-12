Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννης Πλακιωτάκης, υποδέχθηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Shura του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Δρ. Meshal Fahim Alsulami, και τα μέλη της σαουδαραβικής αντιπροσωπείας. Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας και έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η οικονομία, η ενέργεια, οι επενδύσεις και η διασυνδεσιμότητα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον πλούτο και την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κοιτίδας της δημοκρατίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία συνεχίζουν να ενισχύουν τη συνεργασία τους σε όλα τα επίπεδα, αξιοποιώντας την κοινοβουλευτική διπλωματία για την υποστήριξη κοινών στόχων και την προώθηση των συμφερόντων των λαών τους.