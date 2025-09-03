Το καλοκαίρι τελείωσε και η επιστροφή στην «κανονικότητα» αποκαλύπτει ξανά όσα κάποιοι θα ήθελαν να μείνουν θαμμένα στην άμμο. Τα «μπάνια του λαού», όπως έλεγε κι ο Ανδρέας Παπανδρέου, μας απομάκρυναν για λίγο από τα τοπικά αυτοδιοικητικά δρώμενα, αλλά όχι κι από την πραγματικότητα. Γιατί ειδήσεις υπήρχαν – απλώς πέρασαν χαμηλά, κάτω από τα ραντάρ της τοπικής κοινωνίας.

Κι όμως, σε δηλώσεις του στο κανάλι Creta κύριος Δήμαρχος είπε κάτι που θα έπρεπε να μας ανησυχήσει βαθιά. Απογοητευμένος –ή μήπως βολεμένος;– από την εξέλιξη του ΒΟΑΚ στο τμήμα Καβούσι – Σητεία, δήλωσε ότι το θέμα αφορά αποκλειστικά την Κυβέρνηση και δεν είναι δυνατόν να αναλώνεται ο Δήμος για θέματα όπως ο ΒΟΑΚ και το Νοσοκομείο!!!

Ότι η δημοτική αρχή πρέπει πια να ασχοληθεί με τα «καθημερινά».

Με άλλα λόγια: σηκώνει τα χέρια ψηλά, παραδίδει τα όπλα, αποδέχεται την ήττα.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Σητεία μένει χωρίς φωνή, χωρίς διεκδίκηση, χωρίς σχέδιο.

Ότι ο Δήμαρχος αναγνωρίζει ανοιχτά πως απέτυχε σε ένα ζήτημα κομβικό για την περιοχή. Κι ας το χειρίστηκε προσωπικά, κι ας μοίραζε δηλώσεις εφησυχασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο περί «επισκέψεων υπουργών και θετικών δηλώσεων».

Στην πράξη, με τα λάθη του, με τις λάθος κινήσεις, με τις δηλώσεις «αγάπης» προς τον κύριο Πρωθυπουργό («σας αγαπάμε στη Σητεία, κύριε Πρωθυπουργέ»), φρόντισε να εκτονώσει την αντίδραση των πολιτών. Έβαλε τον κόσμο για ύπνο. Κι έτσι σήμερα η Σητεία κοιμάται, ενώ τα έργα χάνονται.

Υπάρχει επόμενο βήμα;

Υπάρχει σχέδιο; Με βάση τα λόγια του Δημάρχου, η απάντηση είναι ένα ηχηρό ΟΧΙ.

Περιμένουμε πια να πανηγυρίσουμε αν –και εφόσον– μας δοθούν μερικά ψίχουλα για μελέτες που έπρεπε να είχαν ανατεθεί από τον Ιούνιο του 2021. Και για να τα πάρουμε, θα πρέπει πάλι να στήσουμε χειροκρότημα και να μοιράσουμε νέες δηλώσεις «αγάπης» προς τον κ. Πρωθυπουργό.

Η αλήθεια όμως είναι αμείλικτη: η Σητεία πλήρωσε και πληρώνει την πολιτική αδράνεια, τον τοπικό εφησυχασμό και τις λάθος επιλογές.

Και όσο δεν υπάρχει στρατηγική, όσο δεν υπάρχει σύγκρουση και διεκδίκηση, τόσο θα μας χαρίζουν υποσχέσεις – κι εμείς θα χειροκροτούμε ευχαριστημένοι που μας θυμήθηκαν…

Πατεράκης Θεόδωρος

Πρώην Δήμαρχος Σητείας