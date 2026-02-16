Τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στις 13:00, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, θα προσφερθούν παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα, συνοδεία του συγκροτήματος των Ν. Κουτάντου, Δ. Νικάκη και Ν. Χατζάκη.