Με σταθερά βήματα και γνώμονα την τεχνική αρτιότητα προχωρά η υλοποίηση του μεγάλου έργου αποκατάστασης των ζημιών που άφησε πίσω της η πρωτοφανής θεομηνία του Οκτωβρίου 2022 στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης καλείται πλέον να επικυρώσει μια αναγκαία χρονική μετάθεση της ολοκλήρωσης των εργασιών, εξασφαλίζοντας ότι το οδικό δίκτυο θα παραδοθεί στους πολίτες και τους επισκέπτες πλήρως θωρακισμένο και ασφαλές πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου του 2026.

«Η ολοκλήρωση του έργου την ερχόμενη άνοιξη σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τη Σητεία. Η περιοχή, έχοντας δοκιμαστεί σκληρά από τα φυσικά φαινόμενα, θα διαθέτει πλέον ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο, έτοιμο να υποδεχθεί την αυξημένη κίνηση του 2026», επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως τις 30 Απριλίου 2026. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά την καθυστέρηση που υπήρξε λόγω υπαιτιότητας, αλλά μια αναγκαστική επιλογή προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι αντικειμενικές προκλήσεις που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της εργολαβίας. Η ανάγκη για τη χορήγηση των επιπλέον 120 ημερών προέκυψε από τον συνδυασμό δύο βασικών παραγόντων. Ο πρώτος εστιάζει στην τουριστική περίοδο και στην καταγραφή του εξαιρετικά αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου που καταγράφηκε στη Σητεία κατά τους θερινούς μήνες, ο οποίος δεν επέτρεπε την ασφαλή εκτέλεση βαρέων εργασιών στο οδικό δίκτυο. Ο δεύτερος λόγω και των βροχοπτώσεων που δυσχέραναν τις χωματουργικές και ασφαλτικές παρεμβάσεις.

Η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.150.000,00 ευρώ, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στις υποδομές του Λασιθίου τα τελευταία χρόνια. Η σημασία του είναι καθοριστική, καθώς αφορά την πλήρη επούλωση των πληγών σε καίρια σημεία του επαρχιακού δικτύου. Η τεχνική περιγραφή του έργου αποκαλύπτει το εύρος των εργασιών: από την αποκατάσταση του οδοστρώματος στο παραλιακό μέτωπο, όπου η διάβρωση ήταν εκτεταμένη, μέχρι τον συστηματικό καθαρισμό τάφρων και οχετών που είχαν καταχωθεί από φερτά υλικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εργασίες ισοπέδωσης και ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα αναβαθμίσουν ριζικά την ποιότητα των μετακινήσεων. Με την παράταση που ζητείται, δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στην ανάδοχο εταιρεία να ολοκληρώσει το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο χωρίς την πίεση δυσμενών καιρικών συνθηκών, διασφαλίζοντας τη μακροζωία των κατασκευών.

Οικονομική απορρόφηση και προοπτική

Μέχρι στιγμής, η οικονομική απορρόφηση του έργου έχει προχωρήσει ικανοποιητικά αλλά το γεγονός ότι απομένει προς εκτέλεση ένα σημαντικό ποσό, της τάξης του 1,43 εκατ. ευρώ, μαρτυρά ότι το αμέσως επόμενο διάστημα οι εργασίες θα ενταθούν. Η υπηρεσία αναγνωρίζει ρητά ότι για τις έως τώρα καθυστερήσεις δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, γεγονός που επιτρέπει την ομαλή συνέχιση της χρηματοδότησης και της αναθεώρησης των τιμών.

Η απόφαση για την παράταση αποτελεί την εγγύηση ότι καμία εργασία δεν θα γίνει βιαστικά και ότι το τελικό αποτέλεσμα θα ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των κατοίκων του Λασιθίου. Με ορίζοντα τον Απρίλιο του 2026, η Σητεία θωρακίζεται και προετοιμάζεται για μια χρονιά ανάπτυξης και ασφάλειας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ