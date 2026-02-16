Ελάτε να γιορτάσουμε την Καθαρά Δευτέρα όπως παλιά.
Στην περιοχή Κόκκινα στο άλσος Χλουβεράκη σας περιμένουμε μετά τις 11π.μ. με ζωντανή μουσική, πέταγμα χαρταετού και Σαρακοστιανά.
