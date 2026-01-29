Ο Όμιλος Bluegr Hotels & Resorts αναζητά για τα ξενοδοχεία της στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης:

Reservations Officer

Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν:

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι απαραίτητη.

Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών.

Εξοικείωση με λογισμικό κρατήσεων και υπολογιστικά συστήματα.

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας/γραπτή και προφορική επικοινωνία – γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί θετικά.

Ομαδικό πνεύμα, Δημιουργικότητα.

Επαγγελματισμό και Υπευθυνότητα.

Πάθος για την Αριστεία.

Η Βluegr Hotels & Resorts προσφέρει:

Συνεχή εκπαίδευση και συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με Πιστοποίηση Great Place to Work βασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας.

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω e-mail στο [email protected] επισημαίνοντας τη θέση που σας ενδιαφέρει ή, εναλλακτικά, σας περιμένουμε σε ένα από τα ξενοδοχεία μας για να συμπληρώσετε την Αίτηση Υποψηφίου.

Πληροφορίες στο 215 5007700

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Live the Blue Experience!