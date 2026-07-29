Ανατίναξαν ATM στην Καλαμαριά τα ξημερώματα

Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην Καλαμαριά, όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε ΑΤΜ υποκαταστήματος τράπεζας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Από τη δύναμη της έκρηξης προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές τόσο στο ίδιο το ΑΤΜ όσο και στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του τραπεζικού υποκαταστήματος. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν αν από ωστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε παρακείμενα καταστήματα ή στάθμευμενα οχήματα.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα ή αν τράπηκαν σε φυγή άδειοι.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Ειδικό κλιμάκιο συλλέγει υπολείμματα για να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη (πιθανή χρήση διο διοξειδίου του άνθρακα ή εκρηκτικών υλών), ενώ παράλληλα συγκεντρώνεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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