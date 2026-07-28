Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου 2026Α, για τις γλώσσες : Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική για τα επίπεδα:

α) Α1+Α2 (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση.

β) Β1+Β2 (Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση,

γ) Γ1+Γ2 (Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Γ2 «άριστη γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση,

που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 17 Μαΐου 2026.

Στις Εξετάσεις υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 9.862 υποψήφιοι. Οι επιτυχόντες είναι 9.036.

Αναλυτικά παρατίθενται παρακάτω τα Στατιστικά Αποτελέσματα των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου των ετών 2024, 2025 και 2026, ως ακολούθως:

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024Α 2025Α 2026Α ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 581 709 618 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 542 656 564 ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2.073 2.334 2.585 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1.919 2.183 2.400 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2.461 2.784 2.934 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2.291 2.637 2.775 ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2.115 2.289 2.159 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1.915 2.064 1.932 ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1.707 1.786 1.566 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1.471 1.608 1.365 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 8.937 9.902 9.862 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 8.138 9.148 9.036

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματά τους, κάνοντας χρήση του κωδικού υποψηφίου που αναγράφεται στο δελτίο εξεταζομένου, καθώς και των τεσσάρων αρχικών χαρακτήρων των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας).

Οι επιτυχόντες, ή οι κηδεμόνες τους σε περίπτωση ανηλίκων, μετά την έκδοση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα μπορούν να παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις του ΚΠΓ, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση παραλαβής πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και ταυτότητα.

Μέχρι την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις του ΚΠΓ, σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών.