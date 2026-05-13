Φρίκη για την κακοποίηση πεντάχρονου – Εξι στο εδώλιο

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες και τα άγνωστα στοιχεία της νοσηρής υπόθεσης, που αναμένεται να παρουσιαστούν στη δίκη για την ασέλγεια στο νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της πρωτόγνωρης για τα ελληνικά χρονικά υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης ενός πεντάχρονου παιδιού από δύο συμμαθητές του σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης. Δύο χρόνια μετά την καταγγελία από τους γονείς του θύματος, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αλεξανδρούπολης αναβιώνει το χρονικό της υπόθεσης που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και έφερε στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για την εποπτεία των ανηλίκων εντός των εκπαιδευτικών δομών.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία των ανηλίκων και στο εδώλιο κάθονται έξι άτομα, ανάμεσα στους οποίους δύο νηπιαγωγοί και οι γονείς των ανήλικων φερόμενων ως δραστών. Ολοι τους αρνούνται τις κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ηταν Σεπτέμβριος του 2024 όταν οι γονείς του μικρού αγοριού κατήγγειλαν στις αρμόδιες Αρχές το ανατριχιαστικό συμβάν. Η κατάθεση της μητέρας του μικρού παιδιού, που αποκαλύπτει η Realnews, οδήγησε στην ποινική δίωξη των κατηγορουμένων. Είχε προηγηθεί η ιατροδικαστική έκθεση που στάθηκε καταλυτική για την πορεία της έρευνας. Και αυτό διότι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης επιβεβαίωσαν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις καταγγελίες, δείχνοντας ότι ο πεντάχρονος υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από δύο συνομηλίκους του εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Η καταγγελία

Στην κατάθεσή της η μητέρα περιγράφει τα όσα έζησε το μεσημέρι της 26ης Σεπτεμβρίου του 2024, όταν πήγε να πάρει το παιδί της από το νηπιαγωγείο και επέστρεψαν σπίτι. «Δεν είχε όρεξη να φάει, ήταν πολύ ήσυχο και έμοιαζε άρρωστο, ενώ είναι ένα πολύ ζωηρό παιδί. Στεκόταν συνέχεια όρθιο και όταν πήγε στην τουαλέτα μάς είπε πως έτσουζε και πονούσε. Οταν τον ρώτησα τι έχει και είναι σε αυτή την κατάσταση, μου απάντησε πως το πρωί ενώ βρισκόταν στο νηπιαγωγείο όπου πηγαίνει, την ώρα του διαλείμματος, δύο παιδιά τον χτύπησαν εντός της σχολικής αίθουσας με αποτέλεσμα να πέσει κάτω. Τότε ο ένας από τους δύο του κράτησε τα χέρια και ο άλλος του κατέβασε το παντελόνι και έβαλε το @@@@ στον @@@@ του. Ενώ ύστερα από λίγο το παιδί που τον κρατούσε έκανε την παραπάνω πράξη και το άλλο παιδί που ασέλγησε πρώτο, του κρατούσε τα χέρια», ανέφερε η μητέρα, τονίζοντας ότι ο γιος της από τον φόβο του έμεινε ακίνητος.

Και συνέχισε: «Στη συνέχεια το παιδί μάς είπε πως μια δασκάλα του νηπιαγωγείου τον είδε με κατεβασμένο το παντελόνι και το μόνο που έκανε ήταν να βάλει τιμωρία τα άλλα δύο παιδιά. Επίσης, μου ανέφερε πως τα δύο παιδιά τον πλησίασαν και του είπαν πως κάνουν τέτοια πράγματα μεταξύ τους και θέλουν να το κάνουν και σε αυτόν και όταν αρνήθηκε έγιναν όλα τα παραπάνω. Στη συνέχεια πήραμε το παιδί μας και το πήγαμε στο νοσοκομείο».

«Απουσία επίβλεψης»

Οπως προέκυψε από την έρευνα της υπόθεσης που αποτυπώνεται στη δικογραφία, τα δύο ανήλικα εκμεταλλεύτηκαν «την απουσία και την έλλειψη συνεχούς επίβλεψης των νηπιαγωγών», ακινητοποίησαν τον ανήλικο και προχώρησαν στις πρωτοφανείς για την ηλικία τους πράξεις. Από την πλευρά τους, ωστόσο, οι δύο νηπιαγωγοί αρνούνται τις κατηγορίες. Η μία εξ αυτών προανακριτικά είχε καταθέσει: «Στις 26/9/2024 βρισκόμουν συνέχεια μέσα στην τάξη πλην του διαλείμματος μαζί με τις βοηθούς μου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές (σ.σ.: οι δύο ανήλικοι φερόμενοι ως δράστες) βρίσκονταν μέσα στην τάξη. Εγώ αν έλειψα από την τάξη ήταν για λίγα μόλις λεπτά, να πάρω ένα χαρτόνι και να επιστρέψω αμέσως, όμως στην τάξη παρέμεναν οι βοηθοί μου για την επίβλεψη των παιδιών/μαθητών. Δεν χωρά το μυαλό μου τα όσα αναφέρει ο @@ (σ.σ.: ο πεντάχρονος) για την κακοποίησή του μέσα στη σχολική τάξη. Είναι αδύνατον να συνέβη ένα τόσο βίαιο περιστατικό χωρίς εγώ ή κάποια από τις βοηθούς μου να αντιληφθεί το οτιδήποτε. Ο @@ (σ.σ.: ο πεντάχρονος) μέχρι το μεσημέρι που τελείωσε το σχολείο και ήρθε η μητέρα του να τον παραλάβει δεν μου ανέφερε τίποτα σχετικό, δεν παραπονέθηκε για οτιδήποτε, ούτε τον είδα να κλαίει, να είναι στενοχωρημένος ή να χαλά η διάθεσή του. Επίσης, κανένα από τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης δεν ανέφερε σε κανέναν οτιδήποτε σχετικό».

Ευθύνες

«Σχεδόν δύο χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ένα νήπιο έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από δύο άλλα νήπια σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης. Το παιδί, ταπεινωμένο, μουδιασμένο, τρομοκρατημένο, ρώτησε τη μητέρα του: ‘‘Θα με αγαπάς αν σου πω τι έγινε;’’. Αντεξε, και τα είπε. Τα είπε και ενώπιον της παιδοψυχολόγου και της προανακριτικής Αρχής. Καμία αμφιβολία για τη διάπραξη της πράξης. Ολοι όμως αρνούνται. Οι γονείς αρνούνται ότι έκαναν μια τέτοια πράξη τα παιδιά τους. Οι νηπιαγωγοί αρνούνται ότι έγινε στον σχολικό χώρο», δηλώνει η δικηγόρος της οικογένειας του πεντάχρονου αγοριού, Ανθούλα Ανάσογλου.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, όπως λέει η Αν. Ανάσογλου, το θύμα να λοιδορείται «όπως συνήθως συμβαίνει. Εδώ όμως δεν είναι κάποιος μεγάλος άνθρωπος, εδώ είναι ένα νήπιο. Και πρέπει όλοι να ντρέπονται. Γιατί προσπαθούν με κάθε τρόπο να θυματοποιήσουν το θύμα και να στερήσουν την ηρεμία και την αγαλλίαση από το παιδάκι που υπέφερε. Η πολιτική αγωγή θα είναι εκεί για να δείξει την αλήθεια και να καταδικάσει τους ενόχους που δεν έδειξαν την προσοχή που θα έπρεπε να δείξουν», καταλήγει. Σημειώνεται ότι η δίκη θα συνεχιστεί στις 24 Ιουνίου, ενώ έχει ζητηθεί και συμπληρωματική κατάθεση του πεντάχρονου παιδιού.

