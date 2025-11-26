Η θάλασσα καλεί — και το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ενώνει τις δυνάμεις του για να φέρει τους νέους πιο κοντά σε έναν κόσμο που συνδυάζει παράδοση, τεχνολογία, διεθνή προοπτική και ανοιχτούς ορίζοντες.

Στο πλαίσιο μιας πανελλαδικής καμπάνιας που «ταξίδεψε» σε κάθε γωνιά της χώρας, το ΝΕΕ, ως προσφορά στην κοινωνία, δημιούργησε και διένειμε ενημερωτικά φυλλάδια σε όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, συνολικά σε 1.830 σχολεία.

345.000 μαθητές θα ενημερωθούν για τις καριέρες στη θάλασσα. Μια ολόκληρη γενιά έρχεται πλέον σε επαφή με πραγματικές, καθαρές και αξιόπιστες πληροφορίες για το τι σημαίνει να ακολουθήσεις τη σταδιοδρομία του Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού: τις σπουδές, τα βήματα εισαγωγής στις Ακαδημίες, την εξέλιξη, τις δυνατότητες, τις απολαβές και τις ευκαιρίες που ανοίγονται πέρα από τον ορίζοντα.

Και επειδή οι νέοι μιλούν μια γλώσσα άμεση, γρήγορη και αυθεντική, το ΝΕΕ προετοίμασε δέκα βίντεο στο κανάλι του στο TikTok, με αληθινούς Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού. Μέσα από γέφυρες πλοίων, μηχανοστάσια, ωκεανούς και λιμάνια του κόσμου, μεταφέρουν εικόνες, εμπειρίες και συναισθήματα που δύσκολα χωρούν σε ένα φυλλάδιο. Η θάλασσα μιλάει μέσα από ανθρώπους που τη ζουν.

Στο ΝΕΕ αισιοδοξούμε ότι, με την εμπράγματη στήριξη του κράτους — και ιδιαιτέρως για αυτό το εγχείρημα, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Παιδείας — καθώς και με την προτεραιότητα όλων των φορέων, όπως της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η ναυτική εκπαίδευση και η ενημέρωση των νέων έχουν καταστεί κεντρική προτεραιότητα. Έτσι, όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε αποφασιστικά και ρεαλιστικά μπροστά.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη νέα γενιά. Αρκεί να της δείξουμε όλους τους δρόμους πάνω στον χάρτη. Η νέα γενιά θα επιλέξει τον δικό της δρόμο, με πυξίδα τη γνώση και το μέλλον της.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος συνεχίζει. Ήδη σχεδιάζονται νέες δράσεις και πρωτοβουλίες με έναν μόνο σκοπό: να μείνουν ανοιχτές οι πόρτες, να μείνουν ανοιχτοί οι ορίζοντες και να διατηρηθεί ζωντανή η σύνδεση των νέων της χώρας με τον κόσμο της ναυτιλίας, έτσι ώστε το ταξίδι της