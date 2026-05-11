Κρήτη: Θρίλερ με τον βαρύ τραυματισμό της 28χρονης μητέρας – Φθορές και αίμα στο όχημα, υπό την επήρεια αλκοόλ ο 30χρονος σύζυγός της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 28χρονης μητέρας που νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο ΠΑΓΝΗ.

Οι αστυνομικές Αρχές επιχειρούν να ξεδιαλύνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά η 28χρονη μητέρα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε θρίλερ.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση της νεαρής γυναίκας, όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει και μπορέσει να επικοινωνήσει με τους αστυνομικούς. Την ίδια ώρα σε βάρος του 30χρονου συζύγου της γυναίκας έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ο ίδιος, που αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, επιμένει πως πρόκειται για ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 30χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι λόγω βλάβης (της πόρτας), η 28χρονη βρέθηκε στο οδόστρωμα με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά. Την ίδια ώρα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο 30χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως προέκυψε από το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου. Παράλληλα, έχει ληφθεί δείγμα αίματος προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας, κάτι που αποτυπώνεται και στην κακουργηματική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλλεχθεί δείγματα DNA και αίματος από το όχημα, ενώ η κλούβα και ειδικότερα οι πόρτες της αναμένεται να εξεταστούν από πραγματογνώμονα.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, το ζευγάρι αναχώρησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου από το σπίτι της οικογένειας μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά τους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις τριών μηνών. Το μεγαλύτερο παιδί παρέμεινε στο σπίτι με τη γιαγιά του. Επιβιβάστηκαν στην κλούβα με προορισμό το Ηράκλειο.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα της 28χρονης, ενημερώνοντάς την ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η πόρτα του οχήματος άνοιξε επειδή παρουσίαζε βλάβη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στον δρόμο.

Η μητέρα και ο αδερφός της 28χρονης έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα σε χαντάκι, με τα ρούχα της γεμάτα χώματα και χόρτα. Εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έφερε εκδορές στην πλάτη και στα χέρια.

Το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος παρουσίαζε εμφανείς φθορές, ενώ έλειπε ο προφυλακτήρας, τον οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες – είχε τοποθετήσει μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού όσο και στη συρόμενη πλαϊνή πόρτα, αλλά και στον προφυλακτήρα.

Μέχρι στιγμής η 28χρονη δεν έχει μπορέσει να καταθέσει στους αστυνομικούς, ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι η μαρτυρία της θα αποδειχθεί κομβική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 28χρονης γίνεται αναφορά σε περιστατικά έντασης και ενδοοικογενειακών προστριβών ανάμεσα στο ζευγάρι, με το πιο πρόσφατο επεισόδιο να τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2026.

