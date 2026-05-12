Τέλος σε ουρές και ταλαιπωρία για τους φορολογουμένους – Ψηφιακή πλέον η σχέση με την Εφορία

Νέου τύπου φοροέλεγχοι – Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ

12/05/2026
Νέα έργα για τα ορειβατικά και περιπατητικά μονοπάτια του Οροπεδίου Λασιθίου

Νέα έργα για τα ορειβατικά και περιπατητικά μονοπάτια του Οροπεδίου Λασιθίου

12/05/2026
Επαναληπτικές εκλογές και κάλεσμα στήριξης στην ΑΕ Νεάπολης

Επαναληπτικές εκλογές και κάλεσμα στήριξης στην ΑΕ Νεάπολης

12/05/2026

Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για την Επέτειο του Πολυτεχνείου: «Το Πολυτεχνείο δεν είναι μνήμη. Είναι πυξίδα.»

Ερώτηση Κ. Σπυριδάκη: Ελλειμματική και αποσπασματική η διαχείριση του μεταναστευτικού στην Κρήτη

12/05/2026
Κρήτη: Ξεπέρασε τους 32 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

Αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα

12/05/2026
Συμμετοχή του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στο CINEphil_101International Philosophy Film Festival

Συμμετοχή του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στο CINEphil_101International Philosophy Film Festival

12/05/2026
ΝΤ ΑΔΕΔΥ Λασιθίου: Στις 13 Μαϊου στέλνουμε μήνυμα αγώνα και αξιοπρέπειας

ΝΤ ΑΔΕΔΥ Λασιθίου: Στις 13 Μαϊου στέλνουμε μήνυμα αγώνα και αξιοπρέπειας

12/05/2026
ΕΣΠΑ
Τρίτη, 12 Μαΐου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Νέου τύπου φοροέλεγχοι – Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ

by anatolh kim
12/05/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
Share on FacebookShare on Twitter
Στις ειδικές έρευνες για παράνομες αγροτικές ενισχύσεις, στον έλεγχο καταθέσεων και στην αναζήτηση στο εξωτερικό τραπεζικών λογαριασμών και άλλων αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων οφειλετών της εφορίας –με αξιοποίηση πληροφοριών από 90 χώρες– εστιάζουν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα παραπάνω αποτελούν ορισμένα από τα κρίσιμα πεδία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, στα οποία θα δράσουν εφέτος οι ελεγκτές στο πλαίσιο των συνολικά 194.000 προγραμματισμένων ελέγχων.

Όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο της φορολογικής αρχής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, οι φετινοί έλεγχοι αλλάζουν επίπεδο. Αυτό οφείλεται στα νέα ελεγκτικά εργαλεία και μέσα δίωξης, αλλά και στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων και προγνωστικών μοντέλων, τα οποία θα εντοπίζουν τη φοροδιαφυγή πριν καν εκδηλωθεί.

«Οδηγός» θα είναι το ίδιο το ΑΦΜ και η ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, καθώς σε αυτό θα συγκεντρώνεται κάθε διαθέσιμη πληροφορία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, τον παγκόσμιο ιστό και τα κοινωνικά δίκτυα. Στη φορολογική ταυτότητα θα ενσωματώνονται στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις και ηλεκτρονικές συναλλαγές, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου οικονομικού προφίλ.

Για το 2026 προβλέπονται πάνω από 194.000 έλεγχοι και διασταυρώσεις, με έμφαση στις παράνομες επιδοτήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα αξιοποιούν πληροφορίες από διεθνείς ανταλλαγές δεδομένων προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις απόκρυψης κεφαλαίων εκτός Ελλάδας.

www.Euro2day.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing