Νέου τύπου φοροέλεγχοι – Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ

Στις ειδικές έρευνες για παράνομες αγροτικές ενισχύσεις, στον έλεγχο καταθέσεων και στην αναζήτηση στο εξωτερικό τραπεζικών λογαριασμών και άλλων αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων οφειλετών της εφορίας –με αξιοποίηση πληροφοριών από 90 χώρες– εστιάζουν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα παραπάνω αποτελούν ορισμένα από τα κρίσιμα πεδία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, στα οποία θα δράσουν εφέτος οι ελεγκτές στο πλαίσιο των συνολικά 194.000 προγραμματισμένων ελέγχων.

Όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο της φορολογικής αρχής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, οι φετινοί έλεγχοι αλλάζουν επίπεδο. Αυτό οφείλεται στα νέα ελεγκτικά εργαλεία και μέσα δίωξης, αλλά και στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων και προγνωστικών μοντέλων, τα οποία θα εντοπίζουν τη φοροδιαφυγή πριν καν εκδηλωθεί.

«Οδηγός» θα είναι το ίδιο το ΑΦΜ και η ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, καθώς σε αυτό θα συγκεντρώνεται κάθε διαθέσιμη πληροφορία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, τον παγκόσμιο ιστό και τα κοινωνικά δίκτυα. Στη φορολογική ταυτότητα θα ενσωματώνονται στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις και ηλεκτρονικές συναλλαγές, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου οικονομικού προφίλ.

Για το 2026 προβλέπονται πάνω από 194.000 έλεγχοι και διασταυρώσεις, με έμφαση στις παράνομες επιδοτήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα αξιοποιούν πληροφορίες από διεθνείς ανταλλαγές δεδομένων προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις απόκρυψης κεφαλαίων εκτός Ελλάδας.

www.Euro2day.gr