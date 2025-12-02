Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση του θανάτου της αγαπημένης συναδέλφου και μέλους του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ, Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕΤΑΚ βαθύτατα συγκινημένοι από την μεγάλη απώλεια της εκλεκτού συναδέλφου αποφάσισαν τα παρακάτω:

Να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα,

Να αποσταλεί συλλυπητήρια επιστολή στην οικογένειά της,

Να παραστεί η Δ.Ε. στη νεκρώσιμη ακολουθία,

Να καταθέσει το ποσό των 50,00 € στο ίδρυμα «Ροδαυγή»,

εκφράζοντας τα βαθύτερα αισθήματα του κλάδου των μηχανικών στο στενό οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Η Αναστασία Πετρουγάκη υπήρξε μια προσωπικότητα με σπουδαία επαγγελματική διαδρομή, ενεργό δράση και σημαντική προσφορά στην Κρήτη και τον τεχνικό κόσμο. Διετέλεσε Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Κρήτης (ΥΠΑΚ) και επικεφαλής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στην Κρήτη, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα με το έργο, την ακεραιότητα και την αφοσίωσή της.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην προώθηση και υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων η υλοποίηση των ΜΟΠ Κρήτης, ενώ για τη συμβολή της στην αναστήλωση μοναστηριών της Κρήτης τιμήθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ/ΤΑΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους της για την απώλεια μιας συναδέλφου που υπηρέτησε με συνέπεια, γνώση και υψηλό αίσθημα ευθύνης το επάγγελμα και την Κρήτη.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 3 και μισή το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο κοιμητήριο Κάτω Αρχανών.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης