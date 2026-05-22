ΗΠΑ-Ιράν: Οι διαφορές έχουν περιοριστεί αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία – Διαφωνίες για πυρηνικά και Ορμούζ

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι «οι διαφορές έχουν περιοριστεί», χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε μια εξέλιξη που καταδεικνύει τη δυσκολία των διαπραγματεύσεων και το πόσο κρίσιμο παραμένει για την Τεχεράνη το ζήτημα του ελέγχου του πυρηνικού της προγράμματος, το Al Arabiya μετέδωσε, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ότι η τελική απόφαση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι να μην παραδοθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στην Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα, ιρανικά ΜΜΕ, μετέδωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν καταλήξει σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης.

Παράλληλα το Iranian Labour News Agency αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ μέσω κοινού ρυθμιστικού μηχανισμού.

Το φερόμενο προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει επίσης τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν εντός επτά ημερών νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί συνολική συμφωνία για την αποκλιμάκωση και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

CNN: Το Ιράν ανασυγκροτεί τη στρατιωτική του βιομηχανία ταχύτερα από το αναμενόμενο – Έχει ξεκινήσει ήδη την παραγωγή drones

Το Ιράν ήδη ανασυγκροτεί με ταχείς ρυθμούς ορισμένες στρατιωτικές δυνατότητες που είχαν υποστεί ζημιές από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις και μάλιστα σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση των εκτιμήσεων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και τις οποίες επικαλείται το CNN, κατά τη διάρκεια της έξι εβδομάδων κατάπαυσης του πυρός που ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου, έχει ξαναρχίσει εκ νέου μέρος της παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μάλιστα τέσσερις πηγές ανέφεραν στο CNN ότι οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών υποδεικνύουν ότι ο ιρανικός στρατός ανασυγκροτείται πολύ ταχύτερα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις πληροφορίες, η ανασυγκρότηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των βάσεων πυραύλων, των εκτοξευτών και της παραγωγικής ικανότητας για βασικά οπλικά συστήματα που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης, σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει μια σημαντική απειλή για τους περιφερειακούς συμμάχους σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ξαναρχίσει την εκστρατεία βομβαρδισμών. Αυτό θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις έχουν αποδυναμώσει τον ιρανικό στρατό μακροπρόθεσμα.

Ενώ ο χρόνος για την επανεκκίνηση της παραγωγής διαφόρων εξαρτημάτων όπλων ποικίλλει, ορισμένες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει πλήρως την ικανότητα επίθεσης με drones σε μόλις έξι μήνες, δήλωσε στο CNN μία από τις πηγές, ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχε η κοινότητα πληροφοριών για την ανασυγκρότησή του», προσέθεσε ο αξιωματούχος.

Οι επιθέσεις με drones αποτελούν ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας για τους περιφερειακούς συμμάχους, καθώς σε περίπτωση που ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, το Ιράν θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα παραγωγής πυραύλων του, η οποία έχει υποβαθμιστεί σημαντικά, με περισσότερες εκτοξεύσεις drones, προκειμένου να συνεχίσει να βομβαρδίζει το Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση που καλύπτεται από τα δύο αυτά οπλικά συστήματα.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν αν οι δύο χώρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία για να τερματίσουν τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας δήλωσης την Τρίτη ότι ήταν μια ώρα μακριά από την επανέναρξη των βομβαρδισμών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι στρατιωτικές δυνατότητες θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή.

Όπως δήλωσε μία από τις πηγές στο CNN, το Ιράν κατάφερε να ανασυγκροτηθεί πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων, που κυμαίνονται από τη στήριξη που λαμβάνει από τη Ρωσία και την Κίνα έως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν προκάλεσαν τόση ζημιά όσο οι δύο χώρες είχαν ελπίσει. Για παράδειγμα, η Κίνα συνέχισε να παρέχει στο Ιράν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυραύλων, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, αν και αυτό πιθανότατα έχει περιοριστεί από τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο CBS την περασμένη εβδομάδα ότι η Κίνα παρέχει στο Ιράν «εξαρτήματα για την κατασκευή πυραύλων», αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουο Τζιακούν, αρνήθηκε τον ισχυρισμό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χαρακτηρίζοντάς τον «αβάσιμο».

Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων, επιθέσεων με drones και αεράμυνας, παρά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η ταχεία ανασυγκρότηση της στρατιωτικής παραγωγικής ικανότητας δεν ξεκινά από το μηδέν.

Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) αρνήθηκε να σχολιάσει, αναφέροντας ότι η διοίκηση δεν συζητά θέματα που σχετίζονται με τις μυστικές υπηρεσίες.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ανέφερε στο CNN ότι «ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να αναλάβει δράση όποτε και όπου το αποφασίσει ο Pρόεδρος».

«Έχουμε πραγματοποιήσει πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλες τις στρατιωτικές διοικήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει ένα πλούσιο οπλοστάσιο δυνατοτήτων για την προστασία του λαού και των συμφερόντων μας», πρόσθεσε ο Πάρνελ.

«Οι Ιρανοί μπορούν να περιορίσουν αποτελεσματικά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου»

Το CNN ανέφερε τον Απρίλιο ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούσαν ότι περίπου οι μισοί εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν είχαν επιβιώσει από τις αμερικανικές επιθέσεις. Μια πρόσφατη έκθεση αύξησε το ποσοστό αυτό στα δύο τρίτα, εν μέρει λόγω της ισχύουσας κατάπαυσης του πυρός που έδωσε στο Ιράν χρόνο να ανασύρει εκτοξευτές που ενδεχομένως είχαν θαφτεί κατά τις προηγούμενες επιθέσεις, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των πληροφοριών.

Η συνολική εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνει εκτοξευτές που είναι προς το παρόν δυσπρόσιτοι, όπως εκείνοι που έχουν θαφτεί υπόγεια από τις επιθέσεις αλλά δεν έχουν καταστραφεί.

Χιλιάδες ιρανικά drones εξακολουθούν να υπάρχουν — περίπου το 50% των δυνατοτήτων του Ιράν στον τομέα των drones — όπως ανέφεραν προηγουμένως δύο πηγές στο CNN, σύμφωνα με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.

Οι πληροφορίες έδειξαν επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυραύλων κρουζ της παράκτιας άμυνας του Ιράν παρέμεινε άθικτο, κάτι που συνάδει με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν εστίασαν την αεροπορική τους εκστρατεία σε στρατιωτικούς στόχους στην ακτή, αν και έχουν χτυπήσει πλοία. Αυτοί οι πύραυλοι αποτελούν βασική δυνατότητα που επιτρέπει στο Ιράν να απειλεί τη ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ.

Συνολικά, πρόσφατες εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνουν κατά συντριπτική πλειοψηφία ότι ο πόλεμος έχει αποδυναμώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, χωρίς όμως να τις έχει καταστρέψει, ενώ οι Ιρανοί αποδεικνύουν ότι μπορούν να περιορίσουν αποτελεσματικά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου, ανασυγκροτώντας γρήγορα τις δυνάμεις τους μετά από αυτές τις επιθέσεις.

Αυτό περιλαμβάνει την ανασυγκρότηση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του, η οποία, όπως δήλωσε την Τρίτη ο διοικητής του CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί.

«Η επιχείρηση Epic Fury (Επική Οργή) αποδυνάμωσε σημαντικά τις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων και τα μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν, καταστρέφοντας παράλληλα το 90% της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του, εξασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να ανασυγκροτηθεί για χρόνια», κατέθεσε ο Κούπερ κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Τρίτης ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ωστόσο, η κατάθεση του Κούπερ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με την ικανότητα του Ιράν να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες και το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να το πράξει, με δύο πηγές να αναφέρουν στο CNN ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών δεν συνάδουν με τις περιγραφές που έδωσε ο διοικητής της CENTCOM.

Μία από τις πηγές που είναι εξοικειωμένη με τις πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στο CNN ότι η ζημιά στην αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν πιθανότατα έχει καθυστερήσει την ικανότητά του να ανασυγκροτηθεί κατά μερικούς μήνες, όχι χρόνια και ότι μέρος της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν παραμένει άθικτο, κάτι που θα μπορούσε να επιταχύνει περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα για την ανασυγκρότηση ορισμένων δυνατοτήτων, σημείωσε η πηγή.

