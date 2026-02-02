Με απόλυτη αγωνιστική επιτυχία και έντονο συμβολισμό κύλησε το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο για την ομάδα μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan, η οποία πανηγύρισε νίκες σε όλα τα πρωταθλήματα όπου συμμετέχει, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία.

Ξεχωριστή στιγμή πριν από την έναρξη του ανδρικού αγώνα αποτέλεσε το ενός λεπτού σιγής που τήρησαν αθλητές, προπονητές και διαιτητές, στη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Μια πράξη σεβασμού και αθλητικού ήθους που ανέδειξε τις αξίες του μπάσκετ πάνω από κάθε αποτέλεσμα.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η ανδρική ομάδα του Αγίου Νικολάου Europlan επικράτησε με το εντυπωσιακό 98-51 του ΑΟ Μεσσαράς (ΑΟΜ Μοιρών), επιβάλλοντας τον ρυθμό της από το πρώτο δεκάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 35-16, 14-13, 28-12, 21-10.

Για τον Άγιο Νικόλαο Europlan (προπονητής: Μάνος Καρλαύτης) αγωνίστηκαν οι:

Μήλας 23, Αντιφυλλιώτης 7 (1), Σκανδαλάκης 15, Λαγουδάκης 9 (3), Σταυρακάκης 14 (1), Κουτουλάκης 4, Χατζάκης 2, Κωνστανταράς 13 (3), Γκαμπέλης 5 (1), Χριστοδουλάκης 6 (1), Κοπανιστός, Σκαλαίος.

Για τον ΑΟ Μεσσαράς (προπονητής: Γιώργος Κολουντζάκης):

Π. Κολουντζάκης 4 (1), Μπαντούβας 3 (1), Γκέγκα 4, Θαλασσινός–Λισβελάντ 8, Τζωρτζακάκης 6, Καλογρίδης 2, Κοκκίνης 12 (1), Νησιώτης 8, Τατούλης 2, Διαλεκτάκης.

Ιδιαίτερα θετικά ήταν και τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών τμημάτων του συλλόγου:

Έφηβοι: Άγιος Νικόλαος – Ηράκλειο 2 86-58

Άγιος Νικόλαος – Ηράκλειο 2 Παίδες Β: Άγιος Νικόλαος – Ηρόδοτος 2 81-51

Ο Άγιος Νικόλαος Europlan συνεχίζει με συνέπεια, αγωνιστική ποιότητα και κοινωνική ευαισθησία, αποδεικνύοντας ότι το παρόν και το μέλλον του συλλόγου στηρίζονται σε γερές βάσεις.