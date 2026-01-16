Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Άγιος Νικόλαος Europlan συνεχίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στα πρωταθλήματα της Κρήτης, με σημαντικούς εκτός έδρας αγώνες για τα τμήματα Ανδρών και Εφήβων Β’.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, η ανδρική ομάδα του συλλόγου αγωνίζεται στα Χανιά, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΑΟΚ Χανιά, στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Ανδρών Κρήτης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 19:00, με την ομάδα του Αγίου Νικολάου να επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν αξιόλογο αντίπαλο.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, τη σκυτάλη παίρνει το τμήμα Εφήβων Β’, το οποίο θα αγωνιστεί στο Αρκαλοχώρι απέναντι στην ΑΣΑ Αναγέννηση, στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Εφήβων Β’ Κρήτης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, με τους νεαρούς αθλητές του συλλόγου να συνεχίζουν την αγωνιστική τους πορεία με στόχο την πρόοδο και τη βελτίωση.

Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο του Αγίου Νικολάου Europlan εύχονται καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και καλούν τους φίλους της ομάδας να στηρίξουν την προσπάθειά τους.