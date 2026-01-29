Πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει το προσεχές Σαββατοκύριακο για τα τμήματα της ομάδας Μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan, με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις στα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΚ, που θα διεξαχθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου.

Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, όπου στις 17:30 η ομάδα Παίδων Β’ (Β’ Όμιλος) του Αγίου Νικολάου Καλαθοσφαίριση θα αντιμετωπίσει τον Ηρόδοτο 2, σε έναν αγώνα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Αργότερα το ίδιο απόγευμα, στις 19:30, η αντρική ομάδα του Αγίου Νικολάου Καλαθοσφαίριση θα υποδεχθεί τον ΑΟΜ Μεσσαράς, στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Ανδρών Κρήτης.

⚠️ Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα διεξαχθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, λόγω τιμωρίας της ομάδας. Η στήριξη του κόσμου είναι πάντα πολύτιμη, ωστόσο στον συγκεκριμένο αγώνα δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο.

Το αγωνιστικό διήμερο ολοκληρώνεται την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στις 12:00, με την αναμέτρηση της ομάδας Εφήβων Β’ Κρήτης, όπου ο Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση θα αντιμετωπίσει το Ηράκλειο 2, συνεχίζοντας τις υποχρεώσεις του στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα.

Η οικογένεια του Μπάσκετ Αγίου Νικολάου Europlan συνεχίζει με συνέπεια και αγωνιστικότητα τις υποχρεώσεις της σε όλα τα επίπεδα.