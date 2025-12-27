Δεύτερη ανακοίνωση ενίσχυσης για τη Νίκη Σητείας για την χειμερινή μεταγραφική περίοδο με τον Παναγιώτη Κουτούζο από τον Κόρφο Ελούντας, αναφέροντας: “Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. Νίκη Σητείας ανακοινώνει την ένταξη του ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κουτουζού στο δυναμικό της ομάδας μας.

Ο Παναγιώτης αποτελεί ακόμη μία προσθήκη στο ρόστερ της Νίκης Σητείας ενόψει της νέας χρονιάς και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Η οικογένεια της Νίκης Σητείας του εύχεται καλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία και επιτυχίες”.