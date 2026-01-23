Το απαιτητικό πρόγραμμα για τους εκπροσώπους της λασιθιώτικης καλαθοσφαίρισης συνεχίζεται στην κατηγορία Ανδρών της ΕΚΑΣΚ, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής, με τις δύο ομάδες του νομού να έχουν μπροστά τους ιδιαίτερα δύσκολες αποστολές απέναντι σε συλλόγους που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Ο Άγιος Νικόλαος Europlan καλείται να δώσει ένα ακόμη δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, καθώς το Σάββατο στις 19:30 αγωνίζεται στη Νέα Αλικαρνασσό, αντιμετωπίζοντας τον Ηρόδοτο. Η ομάδα του Μάνου Καρλάφτη θα βρει απέναντί της έναν εκ των πρωτοπόρων του πρωταθλήματος, σε μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύει κάθε αντίπαλο. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, ο Άγιος Νικόλαος έχει αποδείξει και φέτος ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά ακόμη και απέναντι στα φαβορί, κάτι που θα επιδιώξει να κάνει και σε αυτή την αναμέτρηση.

Νωρίτερα και στις 17:00, στο κλειστό γυμναστήριο «Μάρκος Φωνιαδάκης», ο ΑΟΚ Ιεράπετρας υποδέχεται τον Εργοτέλη, σε ένα ακόμη δύσκολο τεστ. Οι Ιεραπετρίτες αντιμετωπίζουν επίσης μία από τις ισχυρότερες ομάδες του πρωταθλήματος, με στόχο να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουν ότι καλύτερο μπορούν μπροστά στο κοινό τους. Η έδρα και η διάθεση για αντίδραση αποτελούν τα βασικά «όπλα» για τους παίκτες του Γιάννη Γαϊτανάκη σε αυτή τη συνάντηση.

Παρότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους, τόσο ο Άγιος Νικόλαος Europlan όσο και ο ΑΟΚ Ιεράπετρας έχουν δείξει μέσα στη σεζόν ότι διαθέτουν την ποιότητα και τον χαρακτήρα να προβληματίσουν και γιατί όχι να νικήσουν κάθε αντίπαλο. Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δική τους αγωνιστική εικόνα, τη συγκέντρωση και τη συνέπεια που θα δείξουν στο παρκέ.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής (Σάββατο):

Ιεράπετρας 17:00: ΑΟΚ Ιεράπετρα – Εργοτέλης

Χανίων 18:00: AOK Χανιά –Μεσσαρά

Ταυρωνίτη 19:00: Πλατανιάς – ΟΑ Χανίων

Αλικαρνασσού 19:30: Ηρόδοτος – Άγ. Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

Χανίων 20:00: ΑΟ Κυδών – Κρήτες

Λίντο 20:00: Ηράκλειο– Ακαδημία BC