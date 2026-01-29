O Α.Ο. Αγίου Νικολάου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Αργκέλ Μετούσι στην Κ15 της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο νεαρός αθλητής ταξίδεψε στην Αθήνα, όπου και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας, και θα ενταχθεί επίσημα στο δυναμικό του Παναθηναϊκού από το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στο πλευρό του βρέθηκαν η οικογένειά του, καθώς και ο πρόεδρος του ΑΟΑΝ, Μάνος Μακράκης, στηρίζοντας αυτή τη σημαντική στιγμή της ποδοσφαιρικής του πορείας.

Τον Αργκέλ υποδέχθηκαν ο Θεόδωρος Ελευθεριάδης, Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, καθώς και ο Γιώργος Μακρής, Διευθυντής Scouting του συλλόγου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ΑΟΑΝ και επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται στις Ακαδημίες μας, με στόχο να προσφέρουμε στα παιδιά τις βάσεις και τις ευκαιρίες για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Συγχαρητήρια στον Αργκέλ και την οικογένειά του.

Του ευχόμαστε υγεία, πρόοδο και κάθε επιτυχία στο επόμενο μεγάλο του βήμα.