Δεύτερη θέση για την Νικολέτα Ραφαϊλάκη του ΓΣ Άγιος Νικόλαος στα 1500μ με επίδοση 4.35.30 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο κλειστό στάδιο της Παιανίας.