Με εξαιρετική εμφάνιση και απόλυτη κυριαρχία από το πρώτο λεπτό, το ανδρικό τμήμα μπάσκετ του Αγίου Νικολάου EUROPLAN επικράτησε εκτός έδρας του Κύδωνα Χανίων με το ευρύ 41-76, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΚ το Σαββατο 7 Φεβρουαριου στα Χανιά.

Η ομάδα του Μανόλη Καρλαύτη μπήκε δυναμικά στο παρκέ, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο δεκάλεπτο (4-29), διατηρώντας τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Όλοι οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν είχαν θετική παρουσία, με τον Άγιο Νικόλαο να παρουσιάζει συνοχή, ένταση στην άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Για τον Άγιο Νικόλαο EUROPLAN ξεχώρισαν οι Λαγουδάκης (12π.), Σκανδαλάκης (11π.), Μήλας και Σταυρακάκης (από 10π.), σε μια συνολικά πειστική ομαδική εμφάνιση.

Δεκάλεπτα: 4-29, 17-19, 7-17, 13-11

Διαιτητές: Ευάγγελος Τσεκούρας, Εμμανουήλ Σταυρουλάκης

Γραμματεία: Καστανάκης, Βλαζάκης, Μωραϊτάκη

ΚΥΔΩΝΑΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ): Μπεγκάι 7, Αντωνίου 10(1), Παπαδογιάννης 2, Κικιδάς, Σταγκουράκης, Κόης 6, Μαλαμάς 2, Τζιόλας 5, Χατζηδάκης 3(1), Νασικας, Μαυρογένης, Λέκκας 6(2).

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ): Μήλας 10, Βλαχάκης 9(3), Λαγουδάκης 12(4), Σταυρακάκης 10(2), Κοπανιστός 3, Σκανδαλάκης 11, Αντιφυλιώτης 8(2), Γκαμπέλης 6, Σκαλαίος 5, Χατζάκης, Χριστοδουλάκης 2.

Θετικά ήταν τα αποτελέσματα και για τα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Στο παιδικό πρωτάθλημα, στο Κλειστό Γυμναστήριο Ιεράπετρας, ο Άγιος Νικόλαος επικράτησε της Ιεράπετρας με 48-69, δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα και συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Αντίθετα, στο Πρωτάθλημα Εφήβων Β’ Κρήτης, η ομάδα του Αγίου Νικολάου γνώρισε την ήττα εκτός έδρας από την Πεδιάδα ΑΟΧ με 72-65, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια.