Την ευκαιρία να πάρουν πολύτιμη ψυχολογική ώθηση στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος Ανδρών της ΕΚΑΣΚ έχουν ο Άγιος Νικόλαος Europlan και ο ΑΟΚ Ιεράπετρας, καθώς στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής αντιμετωπίζουν θεωρητικά βατούς αντιπάλους. Πρόκειται για παιχνίδια που μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά μετά το απαιτητικό πρόγραμμα των τελευταίων εβδομάδων, επιτρέποντας στις δύο ομάδες να επιστρέψουν στις νίκες και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Ο Άγιος Νικόλαος Europlan επιστρέφει το Σάββατο στις 19:30 στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου θα υποδεχθεί τον ΑΟ Μεσσαρά. Η ομάδα του Μάνου Καρλάφτη στοχεύει σε μια καλή εμφάνιση, με το μπάσκετ που ξέρει και τον δικό της ρυθμό, σε μια αναμέτρηση, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, λόγω τιμωρίας της με κεκλεισμένων των θυρών ποινή. Παράλληλα οι «κυανόλευκοι», οφείλουν να εξαντλήσουν κάθε μαθηματική πιθανότητα για είσοδο στην πρώτη τετράδα, διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες της έως το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Εκτός έδρας αποστολή περιμένει τον ΑΟΚ Ιεράπετρας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τους Κρήτες το Σάββατο στις 16:00 στο κλειστό των «Δύο Αορακίων». Το σύνολο του Γιάννη Γαϊτανάκη θέλει να παρουσιάσει το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο, να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του και να φτάσει σε μια άνετη νίκη, που θα του επιτρέψει να απολαύσει το παιχνίδι και να συνεχίσει με ανεβασμένη ψυχολογία τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Οι δύο αναμετρήσεις έχουν ξεκάθαρη βαθμολογική και αγωνιστική σημασία, καθώς πέρα από τους πολύτιμους βαθμούς, αποτελούν και ευκαιρία επαναφοράς σε θετικό μομέντουμ ενόψει των κρίσιμων αγωνιστικών που ακολουθούν.

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής (Σάββατο):

2 Αοράκια 16:00 Κρήτες – ΑΟΚ Ιεράπετρα

Λίντο 19:30 Εργοτέλης–Πλατανιάς

Αλικαρνασσού 19:00 Ηρόδοτος – ΑΟ Κύδων

Ρεθύμνου 19:00 Ακαδημία BC – ΑΟΚ Χανιά

Αγ. Νικολάου 19:30 Αγ. Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – ΑΟ Μεσσαρά

Χανίων 20:00 ΟΑ Χανίων – Ηράκλειο ΟΑΑ