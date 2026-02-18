Δεν θα πραγματοποιούν αγώνες για την Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου το προσεχές τριήμερο της αποκριάς και της καθαράς Δευτέρας, με την 16η αγωνιστική να μεταφέρεται μεσοβδόμαδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη με τρία παιχνίδια ΑΣΙ-Νίκη Σητείας και ΑΟ Βραχασίου-ΑΟ Κριτσάς στις 15.30 και Αναγέννηση-ΟΦΙ στις 19.00 και τα άλλα τρία την Πέμπτη, στις 15.30 Πύργος Καλού Χωριού-ΑΟΑΝ και Κόρφος Ελούντας-ΑΕ Νεάπολης και στις 18.00 ΑΟΣΚ-Ίτανος Παλαικάστρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής στην Α’ ΕΠΣΛ

Τετάρτη (25/2), 15.30

Γήπεδο «Μισεδάκειο», ΑΣΙ-Νίκη Σητείας

Γήπεδο Σισίου, ΑΟ Βραχασίου-ΑΟ Κριτσάς

19.00

Στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης», Αναγέννηση-ΟΦΙ

Πέμπτη (26/2), 15.30

Γήπεδο Καλού Χωριού, Πύργος-ΑΟΑΝ

Γήπεδο Ελούντας, Κόρφος-ΑΕ Νεάπολης

18.00

Γήπεδο Κουτσουρά, ΑΟΣΚ-Ίτανος Παλαικάστρου