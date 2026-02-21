Την ήττα γνώρισε ο ΝΟΑΝ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Νηρέα Γέρακα, με σκορ 11-6 στο κολυμβητήριο του Γέρακα για την 11η αγωνιστική του Νότιου ομίλου της Water Polo League 2 (Α2).