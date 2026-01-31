Την Κυριακή θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος για τις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών, Κ23, Κ20, Κ18 και Κ16, στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» στην Πηγή Τρικάλων, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού.

Οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες της χώρας θα αγωνιστούν στις απαιτητικές διαδρομές του ανώμαλου δρόμου, με τις αποστάσεις να διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 3χλμ. (2.900μ.) Κ16 Αγοριών – Γεν. 2011–2012, 2χλμ. (1.940μ.) Κ16 Κοριτσιών – Γεν. 2011–2012, 4χλμ. (3.880μ.) Κ18 Ανδρών – Γεν. 2009–2010, 3χλμ. (2.900μ.) Κ18 Γυναικών – Γεν. 2009–2010, 6χλμ. (5.820μ.) Κ20 Ανδρών – Γεν. 2007–2008, 4χλμ. (3.880μ.) Κ20 Γυναικών – Γεν. 2007–2008, 8χλμ. (7.760μ.) Κ23 Ανδρών – Γεν. 2004–2006, 6χλμ. (5.820μ.) Κ23 Γυναικών – Γεν. 2004–2006.

Ιδιαίτερα δυναμική θα είναι και η εκπροσώπηση του Λασιθιώτικου κλασικού αθλητισμού, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από τα σωματεία ΓΣ «Άγιος Νικόλαος», ΓΣ «Βιτσέντζος Κορνάρος», Σητειακός ΑΟ και ΣΔΥ Ιεράπετρας.

Οι Λασιθιώτες αθλητές ταξιδεύουν με στόχο τις καλές εμφανίσεις και τη διεκδίκηση αξιόλογων πλασαρισμάτων, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ανοδική πορεία του στίβου στην περιοχή και τη συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται στα σωματεία.

ΓΣ Άγιος Νικόλαος

Με δυνατή ομάδα θα πάρει μέρος ο Άγιος Νικόλαος η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους αθλητές-τριες: Νικολέτα Ραφαϊλάκη 8χλμ. Γυναικών, Δάφνη Βάρδα 6χλμ. Κ23, Δημήτρης Σκύβαλος 6χλμ. Κ20, Άννα Κεντριανάκη και Εμμανουέλα Λαυρεντάκη 3χλμ. Κ18, Μιχαέλα Ρουκακιανάκη, Μαριλένα Τότση, Ηλέκτρα Κεντριανάκη και Νεφέλη Κεντριανάκη 2χλμ. Κ16.

ΓΣ Βιτσέντζος Κορνάρος

Μεγάλη αποστολή για τον ΓΣ Βιτσέντζος Κορνάρος και τους Χρήστο Βότσο και Παντελή Νάτσιο 10χλμ. Ανδρών, Μάριο Ελευθεριάδη 4χλμ. Κ18, Εμμανουήλ Φραντζεσκάκη 4χλμ. Κ18, Μιχαήλ Ρουσάκη, Κωνσταντίνο Αϊλαμάκη, Δημήτριο Δρετάκη και Αλέξανδρο Τριντάκη 3χλμ. Κ16, Δέσποινα Παντέζου 8χλμ Γυναικών, Ευδοκία Κάσλεβα Τσιριγώτη και Μαρία Νικολακάκη 8χλμ. Γυναικών, Έλλη Κουνελάκη 4χλμ. Κ20, Φωτεινή Παυλοπούλου και Αγγελική Παυλοπούλου 3χλμ. Κ18 και Νίκη Αναγνωστάκη 2χλμ. Κ16.

Σητειακός ΑΟ

Με τους ακόλουθους ταλαντούχους αθλητές-τριες του θα αγωνιστεί ο Σητειακός ΑΟ, Καλλιόπη Φραγκιαδάκη και Χριστίνα Κουπατσιάρη 2χλμ. Κ16, Πέτρο Κουρουπάκη 8χλμ. Κ23, Πέτρο Φραγκιαδάκη 6χλμ. Κ20 και Ανσέλμο Τσέρα 3χλμ. Κ16.

ΣΔΥ Ιεράπετρας

Το παρών στη διοργάνωση θα δώσει και ο ΣΔΥ Ιεράπετρας, με τον Αρέστη Τσαλλέκου 8χλμ. Κ23.