Μια ακόμη προσθήκη έκανε γνωστή ο ΑΟΑΝ αναφέροντας στην ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ ανακοινώνει την επαναδραστηριοποίηση και επιστροφή του ποδοσφαιριστή Κέβιν Γκέτα στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας μας.

Είναι 29 ετών και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού, αλλά και του ανασταλτικού μέσου. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες του ΑΟΑΝ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε για τρία χρόνια στο Λίντο Ηρακλείου και παράλληλα στις Μικτές της ΕΠΣΗ και Κρήτης. Ακολούθως επέστρεψε στον σύλλογό μας, ενισχύοντας την ομάδα στη Γ’ Εθνική, ενώ αποτέλεσε βασικό στέλεχος και για δύο ακόμη αγωνιστικές σεζόν στην Α’ Κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου.

Η επιστροφή του στον ΑΟΑΝ συνοδεύεται από τις ευχές όλων για υγεία και θετική παρουσία στην επίτευξη των φετινών στόχων.