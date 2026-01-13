Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΑΝ βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, συστηματικές προσπάθειες και με τη βοήθεια του Δήμου, η επανέναρξη των μαθημάτων στη μικρή πισίνα του κολυμβητήριου «Γιώργος Μπίας», προγραμματίζεται για την 1η Απριλίου, με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας, διασφαλίζοντας ένα προστατευμένο και φιλικό περιβάλλον για τα μικρά παιδιά που ανυπομονούν να επιστρέψουν στο νερό και να απολαύσουν τη χαρά της κολύμβησης.