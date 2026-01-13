Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΑΝ βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, συστηματικές προσπάθειες και με τη βοήθεια του Δήμου, η επανέναρξη των μαθημάτων στη μικρή πισίνα του κολυμβητήριου «Γιώργος Μπίας», προγραμματίζεται για την 1η Απριλίου, με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας, διασφαλίζοντας ένα προστατευμένο και φιλικό περιβάλλον για τα μικρά παιδιά που ανυπομονούν να επιστρέψουν στο νερό και να απολαύσουν τη χαρά της κολύμβησης.
Στόχος, η εξοικείωσή των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο, μαθαίνοντας σωστά κολύμβηση, μέσα από οργανωμένη και υπεύθυνη καθοδήγηση.
Οι εγγραφές ξεκινούν άμεσα και πραγματοποιούνται καθημερινά στα γραφεία του Ομίλου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Ομίλου