Υποδεχθήκαμε σήμερα στη Λότζια τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και ανακοινώσαμε ένα σύνολο έργων ύψους 3.000.000 ευρώ τα οποία πρόκειται να χρηματοδοτηθούν άμεσα από το Υπουργείο Αθλητισμού για την ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας και τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών του Δήμου μας. Πρόκειται για τα έργα:

Αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα του κεντρικού σταδίου του Παγκρητίου Σταδίου με νέο, προδιαγραφών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμού (World Athletics), με πιστοποίηση για τη διεξαγωγή αγώνων και την αναγνώριση επιδόσεων.

Δημιουργίας ενός νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στο νότιο τμήμα της εγκατάστασης του Παγκρητίου. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο ιδιαίτερα με τις νέες συνθήκες, με το δεδομένο ότι ο ΟΦΗ φιλοξενείται στο κεντρικό στάδιο και οι ανάγκες είναι μεγάλες. Το Παγκρήτιο στο σύνολο του δέχεται πολύ περισσότερο από μισό εκατομμύριο επισκέψεις το χρόνο, περισσότερους από 2.500 αθλητές, περισσότερα από 28 σωματεία. Η ανάγκη, και ιδιαίτερα των νέων, για την άθληση είναι μεγάλη και η δυναμική είναι πολύ μεγάλη.

Αλλαγής των εγκαταστάσεων φωτισμού και κλιματισμού του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Αλικαρνασσού, το οποίο αυτές τις μέρες φιλοξενεί το Final 8 του μπάσκετ. Είναι και αυτή μια κορυφαία αθλητική υποδομή διότι και για το Παγκρήτιο και για το Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού μιλάμε για δυο πολύ σημαντικές αθλητικές υποδομές σε εθνική κλίμακα που αποφέρουν και τοπικά και υπερτοπικά.