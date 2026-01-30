Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός

Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός

30/01/2026
Δωρεά διασωστικού υλικούς στην Πυροσβεστική

Δωρεά διασωστικού υλικούς στην Πυροσβεστική

30/01/2026
Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Λασιθίου για το ΓΕΜΗ

Πρόσκληση στην Εκδήλωση Κοπής Πίτας και Απονομή Βραβείων από το Επιμελητήριο Λασιθίου

30/01/2026

Γουίτκοφ: Η Χαμάς «δεν έχει άλλη επιλογή» παρά να παραδώσει τα όπλα

Γουίτκοφ: Η Χαμάς «δεν έχει άλλη επιλογή» παρά να παραδώσει τα όπλα

30/01/2026
Καθοριστική θα είναι η επόμενη χρονιά για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου

Πρόγραμμα επίσκεψης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Κρήτη

30/01/2026
Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση όλων των αεροσκαφών που κατασκευάζονται στον Καναδά

Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση όλων των αεροσκαφών που κατασκευάζονται στον Καναδά

30/01/2026
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αργεντινή λόγω των πυρκαγιών στην Παταγονία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αργεντινή λόγω των πυρκαγιών στην Παταγονία

30/01/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, 2026
Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός
by anatolh kim

by anatolh kim
30/01/2026
in Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο
Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (29/1) οι 8 αγωνιστικές στη League Phase του εφετινού Europa League, τον ΠΑΟΚ να τερματίζει στη 17η θέση και τον Παναθηναϊκό στην 20ή, παίρνοντας θέση στις 24 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση των ομάδων απ’ την 9η έως την 24η θέση (play off) τον Ερυθρό Αστέρα ή τη Θέλτα κι ο Παναθηναϊκός μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 19 και 26 Φεβρουαρίου.

Οι 8 πρώτες προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 12 και 19 Μαρτίου τα παιχνίδια) ενώ τα υποψήφια ζευγάρια της ενδιάμεσης νοκ-άουτ φάσης που είναι ήδη γνωστά, θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (14:00) στο “House of European Football”, την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία.

Εάν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να προκριθεί απ’ τον ενδιάμεσο νοκ-άουτ γύρο, τότε θα συναντηθεί στους «16» με μία εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα. Ο δε Παναθηναϊκός αν τα καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τους «16», θα παίξει με έναν εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις. Κάτι που θα το γνωρίζουν μετά τη νέα κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου.

Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» είναι οι: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ, Ρόμα

Οι 12 ομάδες που αποκλείστηκαν από τα νοκ-άουτ είναι οι: Γιούνγκ Μπόις, Στουρμ Γκρατς, Στεάουα, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Φέγενορντ, Βασιλεία, Σάλτσμπουργκ, Ρέιντζερς, Νις, Ουτρέχτη, Μάλμε, Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:

1) Γκενκ ή Μπολόνια – Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Μπραν
2) Σουτγκάρδη ή Φερεντσβάρος – Σέλτικ ή Λουντογκόρετς
3) Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν – Φενερμπαχτσέ ή Παναθηναϊκός
4) Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα – ΠΑΟΚ ή Λιλ

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΚΛΗΡΩΣΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026)
Νικητές 1 – Φράιμπουργκ ή Ρόμα
Νικητές 2 – Πόρτο ή Μπράγκα
Νικητές 3 – Μίντιλαντ ή Μπέτις
Νικητές 4 – Λιόν ή Άστον Βίλα.

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ
Play off «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου 2026, Κωνσταντινούπολη “Besiktas Stadium”.
