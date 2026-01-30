Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός

Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση των ομάδων απ’ την 9η έως την 24η θέση (play off) τον Ερυθρό Αστέρα ή τη Θέλτα κι ο Παναθηναϊκός μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 19 και 26 Φεβρουαρίου.
Οι 8 πρώτες προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 12 και 19 Μαρτίου τα παιχνίδια) ενώ τα υποψήφια ζευγάρια της ενδιάμεσης νοκ-άουτ φάσης που είναι ήδη γνωστά, θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (14:00) στο “House of European Football”, την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία.
Εάν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να προκριθεί απ’ τον ενδιάμεσο νοκ-άουτ γύρο, τότε θα συναντηθεί στους «16» με μία εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα. Ο δε Παναθηναϊκός αν τα καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τους «16», θα παίξει με έναν εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις. Κάτι που θα το γνωρίζουν μετά τη νέα κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου.
Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» είναι οι: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ, Ρόμα
Οι 12 ομάδες που αποκλείστηκαν από τα νοκ-άουτ είναι οι: Γιούνγκ Μπόις, Στουρμ Γκρατς, Στεάουα, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Φέγενορντ, Βασιλεία, Σάλτσμπουργκ, Ρέιντζερς, Νις, Ουτρέχτη, Μάλμε, Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:
1) Γκενκ ή Μπολόνια – Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Μπραν
2) Σουτγκάρδη ή Φερεντσβάρος – Σέλτικ ή Λουντογκόρετς
3) Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν – Φενερμπαχτσέ ή Παναθηναϊκός
4) Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα – ΠΑΟΚ ή Λιλ
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΚΛΗΡΩΣΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026)
Νικητές 1 – Φράιμπουργκ ή Ρόμα
Νικητές 2 – Πόρτο ή Μπράγκα
Νικητές 3 – Μίντιλαντ ή Μπέτις
Νικητές 4 – Λιόν ή Άστον Βίλα.
ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ
Play off «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου 2026, Κωνσταντινούπολη “Besiktas Stadium”.
