Με σημαντικά παιχνίδια για την 14η αγωνιστική συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου και τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Κόρφος Ελούντας-ΑΟΑΝ 0-4
Αναγέννηση-ΑΟ Βραχασίου 0-2
ΑΣΙ-Πύργος Καλού Χωριού 3-1
ΑΟΣΚ-ΑΟ Κριτσάς 1-0
Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΕ Νεάπολης 3-4
Νίκη Σητείας-ΟΦΙ 0-2
Η βαθμολογία:
1. ΑΟ Βραχασίου 12-2-0 38
2. ΑΕ Νεάπολης 11-3-0 36
3. ΑΟΑΝ 11-1-2 34
4. Αναγέννηση 8-2-4 26
5. ΟΦΙ 8-2-4 26
6. Νίκη Σητείας 8-1-5 25
7. Κόρφος Ελούντας 5-2-7 17
8. Ίτανος Παλαικάστρου 4-0-10 12
9. ΑΟΣΚ 4-1-9 13
10. ΑΣΙ 4-0-10 12
11. ΑΟ Κριτσάς 1-1-12 4
12. Πύργος Καλού Χωριού 0-1-13 1
Η επόμενη (15η) αγωνιστική
ΑΟΑΝ-ΑΟ Βραχασίου
Πύργος Καλού Χωριού-Κόρφος Ελούντας
ΑΟ Κριτσάς-Αναγέννηση
ΑΕ Νεάπολης-ΑΣΙ
ΟΦΙ-ΑΟΣΚ
Ίτανος Παλαικάστρου-Νίκη Σητείας