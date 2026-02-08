Με σημαντικά παιχνίδια για την 14η αγωνιστική συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου και τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Κόρφος Ελούντας-ΑΟΑΝ 0-4

Αναγέννηση-ΑΟ Βραχασίου 0-2

ΑΣΙ-Πύργος Καλού Χωριού 3-1

ΑΟΣΚ-ΑΟ Κριτσάς 1-0

Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΕ Νεάπολης 3-4

Νίκη Σητείας-ΟΦΙ 0-2

Η βαθμολογία:

1. ΑΟ Βραχασίου 12-2-0 38

2. ΑΕ Νεάπολης 11-3-0 36

3. ΑΟΑΝ 11-1-2 34

4. Αναγέννηση 8-2-4 26

5. ΟΦΙ 8-2-4 26

6. Νίκη Σητείας 8-1-5 25

7. Κόρφος Ελούντας 5-2-7 17

8. Ίτανος Παλαικάστρου 4-0-10 12

9. ΑΟΣΚ 4-1-9 13

10. ΑΣΙ 4-0-10 12

11. ΑΟ Κριτσάς 1-1-12 4

12. Πύργος Καλού Χωριού 0-1-13 1

Η επόμενη (15η) αγωνιστική

ΑΟΑΝ-ΑΟ Βραχασίου

Πύργος Καλού Χωριού-Κόρφος Ελούντας

ΑΟ Κριτσάς-Αναγέννηση

ΑΕ Νεάπολης-ΑΣΙ

ΟΦΙ-ΑΟΣΚ

Ίτανος Παλαικάστρου-Νίκη Σητείας