Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση στο γήπεδο του Κρούστα, ΠΑΟ Κρούστα και Ποσειδώνας Σητείας ήρθαν ισόπαλοι 3-3 στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής στη Β κατηγορία της ΕΠΣΛ.

Η βαθμολογία

1.ΑΟΑΝ Β 10-1-0 (45-4) 31

2.Ποσειδώνας Σητείας 9-1-1 (52-9) 28

3.ΠΑΟ Κρούστα 8-1-1 (41-9) 25

4.ΟΦΙ Β 7-1-3 (26-7) 22

5.Θύελλα Ιεράπετρας 6-0-5 (24-21) 18

6.ΑΟ Σκοπής 4-1-6 (18-26) 13

7.Απόλλων Ιερ. 4-0-7 (20-48) 12

8.Οροπεδιακός 4-0-7 (17-40) 12

9.Νίκη Σητείας Β 3-0-8 (21-47) 9

-ΑΕ Λακωνίων (αποχώρησε)

-ΑΕ Νεάπολης Β (αποχώρησε)

-ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)

Η επόμενη (12η) αγωνιστική

ΑΟ Σκοπής-ΑΟ Βραχασίου Β

ΑΟΑΝ Β-Ποσειδώνας Σητείας

Θύελλα Ιεράπετρας-ΑΕ Νεάπολης Β

Οροπεδιακός-ΟΦΙ Β

Νίκη Σητείας Β-Απόλλων Ιεράπετρας

ΠΑΟ Κρούστα-ΑΕ Λακωνίων