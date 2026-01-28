Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση στο γήπεδο του Κρούστα, ΠΑΟ Κρούστα και Ποσειδώνας Σητείας ήρθαν ισόπαλοι 3-3 στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής στη Β κατηγορία της ΕΠΣΛ.
Η βαθμολογία
1.ΑΟΑΝ Β 10-1-0 (45-4) 31
2.Ποσειδώνας Σητείας 9-1-1 (52-9) 28
3.ΠΑΟ Κρούστα 8-1-1 (41-9) 25
4.ΟΦΙ Β 7-1-3 (26-7) 22
5.Θύελλα Ιεράπετρας 6-0-5 (24-21) 18
6.ΑΟ Σκοπής 4-1-6 (18-26) 13
7.Απόλλων Ιερ. 4-0-7 (20-48) 12
8.Οροπεδιακός 4-0-7 (17-40) 12
9.Νίκη Σητείας Β 3-0-8 (21-47) 9
-ΑΕ Λακωνίων (αποχώρησε)
-ΑΕ Νεάπολης Β (αποχώρησε)
-ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)
Η επόμενη (12η) αγωνιστική
ΑΟ Σκοπής-ΑΟ Βραχασίου Β
ΑΟΑΝ Β-Ποσειδώνας Σητείας
Θύελλα Ιεράπετρας-ΑΕ Νεάπολης Β
Οροπεδιακός-ΟΦΙ Β
Νίκη Σητείας Β-Απόλλων Ιεράπετρας
ΠΑΟ Κρούστα-ΑΕ Λακωνίων