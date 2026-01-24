Δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα ο ΝΟΑΝ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ηλυσιακό, γνωρίζοντας την ήττα στο Ιλίσιο κολυμβητήριο, με σκορ 18-11 για την 8η αγωνιστική του Νότιου ομίλου της Water Polo League 2 (Α2).