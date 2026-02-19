Το ποινολόγιο της ΕΠΣ Λασιθίου, μετά την ολοκλήρωση της 15ης αγωνιστικής της Α’ Κατηγορίας, δόθηκε στη δημοσιότητα, αποτυπώνοντας την εικόνα που έχει διαμορφωθεί τόσο σε επίπεδο συσσωρευμένων κίτρινων καρτών όσο και σε ότι αφορά τους ποδοσφαιριστές που τίθενται σε καθεστώς τιμωρίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αρκετοί ποδοσφαιριστές συμπλήρωσαν αριθμό κίτρινων καρτών που επιφέρει αυτόματη ποινή αποκλεισμού, ενώ δεν έλειψαν και περιπτώσεις αποβολών που επιφέρουν ποινές μίας τουλάχιστον ή περισσότερων αγωνιστικών, ανάλογα με το φύλλο αγώνα και τις σχετικές αποφάσεις από την Πειθαρχική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίαση της.

Η διαμόρφωση του ποινολογίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, καθώς το πρωτάθλημα βρίσκεται σε κομβικό σημείο και κάθε απουσία βασικού ποδοσφαιριστή μπορεί να επηρεάσει τον αγωνιστικό σχεδιασμό των ομάδων. Οι προπονητές καλούνται πλέον να διαχειριστούν τα δεδομένα, προσαρμόζοντας τα πλάνα τους ενόψει της συνέχειας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ποινές προκύπτουν βάσει των κανονισμών πειθαρχίας και εφαρμόζονται αυτόματα με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού καρτών, ενώ σε περιπτώσεις αποβολών λαμβάνεται υπόψη η αιτιολογία που αναγράφεται στο φύλλο αγώνα.

Αναλυτικά, η κατάσταση με τις κάρτες και τους τιμωρηθέντες ποδοσφαιριστές έχει ως εξής:

Καλαϊτζίδης Κυριάκος (Αναγέννηση) 1 αγωνιστική (2κ)

Λούσι Ματέο (Αναγέννηση) κόκκινη κάρτα

Τάφα Λίντιο (Αναγέννηση) 1η κάρτα

Κήπουλας Αντώνιος (ΑΟ Κριτσάς) κόκκινη κάρτα

Πάγκαλος Κωνσταντίνος (ΑΟ Κριτσάς) 5η κάρτα

Περάκης Εμμανουήλ (ΑΟ Κριτσάς) 1 αγωνιστική (3κ)

Καβάγια Γκριγκόρι (Κόρφος) 5η κάρτα

Κιόσια Κοσταντιν (Κόρφος) 1η κάρτα

Κοκολάκης Αθανάσιος (Κόρφος) κόκκινη κάρτα

Κουρίνος Χρήστος (Κόρφος) 4η κάρτα

Γιάνναρος Λουκάς (Πύργος) 2η κάρτα

Μανδουράρης Ιωσήφ (Πύργος) Κόκκινη κάρτα

Cariolano Ribeiro Valdemir (ΑΟΑΝ) 1η κάρτα

Ζέλιος Σωτήριος (ΑΟΑΝ) 2η κάρτα

Μαρκάκης Κωνσταντίνος (ΑΟΑΝ) 2η κάρτα

Σαούλι Φίλιπο (ΑΟΑΝ) 4η κάρτα

Halilaj Edmond (ΑΟ Βραχασίου) 5η κάρτα

Roldan Diaz Jhon Harrizon (ΑΟ Βραχασίου) 1η κάρτα

Xheka Geri (ΑΟ Βραχασίου) 1 αγωνιστική (3κ)

Μανδουράρης Εμμανουήλ (ΑΟ Βραχασίου) 1 αγωνιστική (3κ)