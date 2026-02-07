Σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρη βαθμολογική και αγωνιστική σημασία, ο ΝΟΑΝ συνεχίζει τις υποχρεώσεις του την Κυριακή, φιλοξενώντας τον Άργη Καλαμάτας στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου (14.00), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Water Polo League 2. Για την ομάδα του Αγίου Νικολάου, το συγκεκριμένο ματς αποτελεί κομβικό σημείο της φετινής πορείας, καθώς μοναδικός στόχος είναι η κατάκτηση της νίκης και η επαναφορά στις καλές εμφανίσεις.

Απέναντί του θα βρεθεί ο ουραγός του Νοτίου ομίλου, γεγονός που ωστόσο δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Ο Άργης Καλαμάτας δίνει τη δική του «μάχη» για επιβίωση στην κατηγορία, αναζητώντας απεγνωσμένα βαθμούς προκειμένου να αποφύγει την τελευταία θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό και τη δύσκολη διαδικασία των play out. Ενισχυμένος αγωνιστικά και με αυξημένο κίνητρο, γνωρίζει πως ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την προσπάθειά του.

Από την άλλη πλευρά, ο ΝΟΑΝ καλείται να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένος και πειθαρχημένος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η ομάδα του Γιώργου Κερούλη προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες απέναντι στους πρωτοπόρους Ηλυσιακό και ΟΦΗ, παιχνίδια στα οποία η συνολική εικόνα δεν ανταποκρίθηκε στις δυνατότητες του συνόλου. Παράλληλα, τα αγωνιστικά προβλήματα παραμένουν, καθώς θα απουσιάσουν τρεις βασικές μονάδες, οι Καρούντζος, Μπατάκης και Ξενάκης, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας.

Το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευκαιρία για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και οι Αγιονικολιώτες έχουν ως ξεκάθαρο στόχο τη μέγιστη δυνατή συγκομιδή βαθμών, ώστε να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση στον βαθμολογικό πίνακα, αντάξια της συνολικής τους παρουσίας στη σεζόν.

Η κατάκτηση των τριών βαθμών στο κυριακάτικο παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ουσιαστικά θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την άμεση παραμονή του ΝΟΑΝ στην κατηγορία. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα επιτρέψει στην ομάδα να διαχειριστεί με μεγαλύτερη άνεση τα εναπομείναντα παιχνίδια, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο, έχοντας ήδη πετύχει έναν από τους βασικούς στόχους της φετινής σεζόν.

– Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής στο Νότιο όμιλο:

Σάββατο, 10.00

Ηλυσιακός-ΟΦΗ

Κυριακή, 14.00

ΝΟΑΝ-Άρης Καλαμάτας

ΝΟ Ναυπλίου-ΠΕΚΕΒ

Ιωνικός-Νηρέας Γεράκα

– Βόρειος όμιλος

Σάββατο, 14.00, ΟΥΚ Βόλου-Ηρακλής

Σάββατο, 16.00, Νίκη Βόλου-ΟΠΑΘΑ

Κυριακή, 14.00, ΝΕ Πατρών-Άρης

Κυριακή, 15.00, Ηλιούπολη-ΝΑΟ Κέρκυρας