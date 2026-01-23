Μέσα σε ιδιαίτερα ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Ακαδημίας Ξιφασκίας Λασιθίου «Σπαθί», για μια χρονιά γεμάτη προσδοκίες, στόχους και δημιουργική διάθεση.

Η εκδήλωση έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του 2ου Γυμνασίου, όπου διεξάγονται οι προπονήσεις του σωματείου, παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του προπονητή Δημήτρη Φουστανάκη και των συνεργατών του, καθώς και αθλητών, γονέων και φίλων του συλλόγου. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν με ενθουσιασμό, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ευχάριστου και γιορτινού κλίματος, που ανέδειξε το οικογενειακό πνεύμα και τη συνοχή που χαρακτηρίζουν το «Σπαθί».



Οι άνθρωποι του σωματείου δείχνουν να δίνουν έμφαση και στην παραμικρή λεπτομέρεια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σοβαρή και συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του σωματείου, τόσο στον αγωνιστικό όσο και στον παιδαγωγικό τομέα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτικής Προστασίας κ. Στέργιος Ατσαλάκης και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Δημήτρης Αγαπητός, οι οποίοι συνεχάρησαν τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για το σημαντικό έργο που επιτελούν και ευχήθηκαν υγεία, πρόοδο και πολλές επιτυχίες για τη νέα χρονιά.



Το φλουρί από τη βασιλόπιτα των αθλητών κέρδισε η Παγωμένου Κλεοπάτρα, ενώ από την πίτα των γονέων το τυχερό νόμισμα βρήκε ο Ορφανάκης Βασίλειος.

Η νεοσύστατη Ακαδημία Ξιφασκίας Λασιθίου «Σπαθί» συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, επενδύοντας στην ανάπτυξη του αθλήματος, τη σωστή εκπαίδευση των νέων αθλητών και τη δημιουργία ενός υγιούς αθλητικού περιβάλλοντος, με στόχο την πρόοδο και τις διακρίσεις.

