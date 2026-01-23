Με δύο σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις συνεχίζεται η δράση για τις ομάδες μπάσκετ του Αγίου Νικολάου Europlan το ερχόμενο σαββατοκύριακο, σε επίπεδο Ανδρών και Εφήβων, στο πλαίσιο των πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΚ.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, η ανδρική ομάδα του συλλόγου αγωνίζεται εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας τον Ηρόδοτο στο κλειστό γυμναστήριο Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, στις 19:30, για το Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης. Πρόκειται για μία απαιτητική αναμέτρηση, με την ομάδα του Αγίου Νικολάου να στοχεύει σε μία ακόμη ανταγωνιστική εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της αγωνιστική πρόοδο.

Ο προπονητής της ομάδας, Μανώλης Καρλάφτης, τονίζει χαρακτηριστικά:

«Η ομάδα πάνω απ’ όλα. Με πειθαρχία, ενότητα και πίστη στο πλάνο μας, συνεχίζουμε κάθε αγώνα με την ίδια σοβαρότητα και αποφασιστικότητα».

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, τη σκυτάλη παίρνει το εφηβικό τμήμα του συλλόγου, το οποίο υποδέχεται τον Δειλινό Α.Ο. στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου, στις 12:00, στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Εφήβων Β’ Κρήτης. Οι νεαροί αθλητές του Αγίου Νικολάου συνεχίζουν την προσπάθειά τους με στόχο την αγωνιστική εξέλιξη και τη θετική παρουσία στο πρωτάθλημα.

Η διοίκηση του συλλόγου καλεί τους φίλους της ομάδας να στηρίξουν με την παρουσία και τη φωνή τους τις προσπάθειες όλων των τμημάτων, εντός και εκτός έδρας.

Άγιος Νικόλαος Europlan

Με σεβασμό στο άθλημα, πίστη στις αξίες και το βλέμμα στο μέλλον.