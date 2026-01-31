Έπειτα από δύο συνεχόμενες αποστολές μακριά από την Κρήτη, οι εκτός έδρας υποχρεώσεις συνεχίζονται για τον ΝΟΑΝ στον Νότιο όμιλο της Water Polo League 2 (Α2), αυτή τη φορά όμως σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ξεχωριστό παιχνίδι, καθώς αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Το κρητικό ντέρμπι θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 14:00 στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς συγκρούονται δύο από τις πλέον ανταγωνιστικές ομάδες του ομίλου.

Η αναμέτρηση έχει έντονο βαθμολογικό χαρακτήρα, αφού οι Αγιονικολιώτες στοχεύουν αποκλειστικά στη νίκη, προκειμένου να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, να προσπεράσουν ξανά τον αντίπαλό τους στον βαθμολογικό πίνακα και να βρεθούν και πάλι στη δεύτερη θέση, η οποία και αποτελεί βασικό στόχο ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Γιώργου Κερούλη θέλει να επιβεβαιώσει την αγωνιστική του ποιότητα και τη δυναμική που το κατατάσσει δικαίως ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας. Άλλωστε, στον πρώτο γύρο ο ΝΟΑΝ είχε επικρατήσει σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με 17-16, αποτέλεσμα που αποτελεί οδηγό αλλά και επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες, ώστε να επαναλάβουν την επιτυχία και να ενισχύσουν σημαντικά την ψυχολογία τους.

Το παιχνίδι αναμένεται ιδιαίτερα δυνατό και αμφίρροπο, με τις δύο ομάδες να διαθέτουν ποιότητα, βάθος στο ρόστερ και έντονο αγωνιστικό πάθος. Σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις, οι λεπτομέρειες, η συγκέντρωση και η σωστή διαχείριση των κρίσιμων στιγμών παίζουν καθοριστικό ρόλο, στοιχεία στα οποία ο ΝΟΑΝ καλείται να δείξει συνέπεια και σταθερότητα.

Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι και η στήριξη του φίλαθλου κόσμου. Οι φίλοι του ΝΟΑΝ οι οποίοι στον αγώνα του α’ γύρου είχαν πάρει τη «μάχη» της εξέδρας, αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών», προσφέροντας πολύτιμη ψυχολογική ώθηση στους παίκτες. Η παρουσία των Αγιονικολιωτών θεωρείται κομβική, καθώς τέτοια παιχνίδια δεν κρίνουν μόνο τη βαθμολογική συγκομιδή, αλλά και την εικόνα, την αυτοπεποίθηση και τη συνοχή της ομάδας ενόψει της απαιτητικής συνέχειας του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Νότιος όμιλος

Σάββατο, 13.30

Νηρέας Γέρακα-ΝΟ Ναυπλίου

17.00

ΠΕΚΕΒ-Ηλυσιακός

Κυριακή, 13.00

Άργης Καλαμάτας-Ιωνικός

14.00

ΟΦΗ-ΝΟΑΝ

Βόρειος όμιλος

Κυριακή, 13.00

ΟΠΑΘΑ-ΝΕ Πατρών

14.30

Ηρακλής-Ηλιούπολη

15.00

ΝΑΟ Κέρκυρας-Νίκη Βόλου

16.00

Άρης-ΟΥΚ Βόλου