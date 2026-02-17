Συναρπαστικές και αμφίρροπες ήταν οι δύο αναμετρήσεις στην 14η αγωνιστική της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου και κρίθηκαν στο γκολ, με τον Οροπεδιακό να κερδίζει 2-1 τη Νίκη Σητείας Β και τον ΑΟ Σκοπής 4-3 τον Απόλλων Ιεράπετρας.

Τα άλλα δύο παιχνίδια της αγωνιστικές Θύελλα-ΠΑΟ Κρούστα και Ποσειδώνα Σητείας-ΟΦΙ Β αναβλήθηκαν και θα διεξαχθούν σε άλλη ημερομηνία.

Β’ ΕΠΣΛ

15η αγωνιστική

Οροπεδιακός-Νίκη Σητείας Β 2-1

ΑΟ Σκοπής-Απόλλων Ιερ. 4-3

Ποσειδώνας Σητείας-ΟΦΙ Β (22/2)

Θύελλα-ΠΑΟ Κρούστα αναβλήθηκε

ΑΟΑΝ Β ΑΕ Λακωνίων 3-0 α.α.

ΑΕ Νεάπολης Β-ΑΟ Βραχασίου Β έχουν αποχωρήσει

Η βαθμολογία

1.ΑΟΑΝ Β 12-2-0 (54-7) 38

2.ΠΑΟ Κρούστα 11-1-1 (49-9) 34

3.Ποσειδώνας Σητείας 10-2-1 (58-12) 32

4.ΟΦΙ Β 8-1-4 (31-11) 25

5.ΑΟ Σκοπής 8-1-5 (30-26) 25

6.Θύελλα Ιεράπετρας 7-0-6 (26-23) 21

7.Οροπεδιακός 6-0-8 (23-46) 18

8.Νίκη Σητείας Β 4-0-10 (27-54) 12

9.Απόλλων Ιερ. 4-0-10 (29-56) 12

-ΑΕ Λακωνίων (αποχώρησε)

-ΑΕ Νεάπολης Β (αποχώρησε)

– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)

Η επόμενη (15η) αγωνιστική

Νίκη Σητείας Β-ΑΟΑΝ Β

ΠΑΟ Κρούστα-ΑΟ Σκοπής

Θύελλα Ιεράπετρας-Οροπεδιακός

ΑΟ Βραχασίου Β-ΟΦΙ Β

Απόλλων Ιεράπετρας-ΑΕ Νεάπολης Β

ΑΕ Λακωνίων-Ποσειδώνας Σητείας