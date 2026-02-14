Σε μια υπέροχη από κάθε άποψη μέρα, ο ΑΟΑΝ προχώρησε στην κοπή της βασιλόπιτας για το 2026 για όλα τα τμήματα του, στις προπονητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Αμμούδας.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση του σωματείου, παρόντες ήταν όλοι οι αθλητές μικροί και μεγάλοι, οι προπονητές, γονείς και φίλοι του σωματείου μας και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθησαν τιμώντας με την παρουσία τους τους “κυανόλευκους”, η βουλευτής Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Νίκος Δολαψάκης εκπροσώπησε τον βουλευτή Γιάννη Πλακιωτάκη, ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανόλης Μενεγάκης και οι αντιδήμαρχοι Στέργιος Ατσαλάκης, Αντώνης Μαυρής, ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Καστελλιανάκης, οι αντιδήμαρχοι Οροπεδίου Λασιθίου Μανόλης Περυσινάκης και Αγγέλα Χατζάκη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου Δημήτρης Αγαπητός, ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης, ενώ την ΕΠΣ Λασιθίου εκπροσώπησε το μέλος της Μιχάλης Παπαγεωργίου.



Την πίτα ευλόγησε, πραγματοποιώντας και αγιασμό ο π’ Γεώργιος Τζάβλας και την κοπή πραγματοποίησε ο πρόεδρος Μάνος Μακράκης.



Έντεκα φλουριά υπήρξαν, ένα για κάθε τμήμα της ακαδημίας , με εντυπωσιακά δώρα ανεκτίμητης αξίας, με φανέλες της Εθνικής ομάδας και των κορυφαίων ελληνικών ομάδων, από τις ίδιες της ΠΑΕ και φορεμένες από τους ποδοσφαιριστές τους, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, ΟΦΗ, Ηρακλής, Αστέρα Τρίπολης, Πανσερραϊκό και φυσικά του ΑΟΑΝ!

