Με το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας να επανεκκινεί το προσεχές σαββατοκύριακο, λίγο πριν από τα μισά της διαδρομής του, και με την 11η αγωνιστική, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στροφή, να ολοκληρώνει τον Α’ γύρο, παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον η αποτύπωση της κατάστασης που επικρατεί στη «μάχη» των σκόρερ.

Στην κορυφή του σχετικού πίνακα έχει ξεχωρίσει ο Δημήτρης Καλλιμάνης, με τον επιθετικό της Νίκης Σητείας να οδηγεί την κούρσα με δεκαεννέα (19) τέρματα. Αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα της Σητείας διαθέτει την παραγωγικότερη επίθεση του πρωταθλήματος, έχοντας σημειώσει συνολικά 45 γκολ, στοιχείο που αποτυπώνει και τη συνολική επιθετική της δυναμική.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Μάριος Νοκάι του ΑΟΑΝ με δεκαπέντε (15) γκολ, διατηρώντας σταθερά υψηλή απόδοση, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Κλόντι Χατζιάι του ΑΟ Βραχασίου, ο οποίος έχει βρει δίχτυα δεκατέσσερις (14) φορές και παραμένει σε απόσταση αναπνοής από τη δεύτερη θέση.

Πίσω από τους πρωτοπόρους βρίσκονται αρκετοί ακόμη ποδοσφαιριστές σε κοντινές αποστάσεις, γεγονός που προϊδεάζει για μια ιδιαίτερα αμφίρροπη συνέχεια. Ο Β’ γύρος αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστικός, όχι μόνο για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του πρωταθλήματος, αλλά και για την κατάκτηση του ατομικού τίτλου του πρώτου σκόρερ.

Εντυπωσιακό, τέλος, είναι το γεγονός ότι μετά από σχεδόν έναν πλήρη γύρο (με μόλις μία αγωνιστική να απομένει), έχουν καταφέρει να βρουν δίχτυα συνολικά ενενήντα τέσσερις (94) διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, στοιχείο που καταδεικνύει την ανταγωνιστικότητα και την επιθετική πολυφωνία του φετινού πρωταθλήματος.

Η πρώτη τριάδα των σκόρερ

19 γκολ

Δημήτρης Καλλιμάνης (Νίκη Σητείας)

15 γκολ

Μάριος Νοκάι (ΑΟΑΝ)

14 γκολ

Κλόντι Χατζιάι (ΑΟ Βραχασίου)