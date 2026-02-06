Παρών σε μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της χρονιάς για την κολύμβηση θα είναι ο ΝΟΑΝ, καθώς θα εκπροσωπηθεί στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α και Β, το οποίο διεξάγεται αυτό το τριήμερο στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει το έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής κολύμβησης, καθώς έχουν δηλώσει συμμετοχή 838 αθλητές και αθλήτριες από 92 σωματεία της Νοτίου Ελλάδας, αριθμοί που αποδεικνύουν τη δυναμική και το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο των αγώνων. Πρόκειται για αγώνες οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμες εμπειρίες και ευκαιρίες διάκρισης στους νεαρούς κολυμβητές και κολυμβήτριες.

Ο ΝΟΑΝ συμμετέχει με πέντε αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν το σωματείο του Αγίου Νικολάου σε ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα, διεκδικώντας καλές επιδόσεις και αγωνιστική πρόοδο.

Αναλυτικά, οι συμμετοχές των αθλητών και αθλητριών του ΝΟΑΝ στις κατηγορίας ΠΠ Β και ΠΚ Β είναι οι εξής:

Αλεξάκη Μυρτώ, στα 50 μ., 100 μ. και 200 μ. πρόσθιο

Μουμτζή Σοφία, στα 50 μ. πεταλούδα και στα 100 μ. και 200 μ. ελεύθερο

Χαλκιαδάκη Καλλιόπη, στα 50 μ. πεταλούδα, 50 μ. ύπτιο και 100 μ. ελεύθερο

Χαλκιαδάκη Μαρία, στα 200 μ. ελεύθερο, 200 μ. πρόσθιο και 200 μ. ατομική μικτή

Τοζάι Μάριος, στα 100 μ., 200 μ. και 400 μ. ελεύθερο

Παράλληλα, οι αθλητές και αθλήτριες του ΝΟΑΝ θα συμμετάσχουν και στα ομαδικά αγωνίσματα 4×100μ. Ελεύθερο και 4×100μ. Μικτή Ομαδική.

Οι νεαροί κολυμβητές και κολυμβήτριες έχουν προετοιμαστεί εντατικά από την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν, δουλεύοντας με συνέπεια και αφοσίωση υπό την καθοδήγηση του προπονητή τους, Μανόλη Τσαμπανάκη.

Για τον ΝΟΑΝ, η συμμετοχή στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος δεν αποτελεί μόνο μία ευκαιρία για αγωνιστικές διακρίσεις, αλλά και ένα σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία των αθλητών και αθλητριών του, ενισχύοντας την εμπειρία τους σε αγώνες υψηλού επιπέδου και καλλιεργώντας το αθλητικό ήθος και την αγάπη για την κολύμβηση.

Η Μαρίλια Φαζού

Στη Θεσσαλονίκη και το Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο θα αγωνιστεί η Μαρίλια Φαζού, στο πλαίσιο του Χειμερινού Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α και Β. Η διοργάνωση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της αγωνιστικής κολύμβησης της Βόρειας Ελλάδας, καθώς συμμετέχουν 565 αθλητές και αθλήτριες από 58 σωματεία, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο και τη δυναμική των αναπτυξιακών κατηγοριών.

Η Αγιονικολιώτισσα αθλήτρια, η οποία αγωνίζεται με τα χρώματα του ΠΑΟΚ, θα λάβει μέρος στα αγωνίσματα των 50μ., 100μ. και 200μ. πρόσθιο, αγωνίσματα στα οποία έχει δείξει σταθερή βελτίωση και σημαντική αγωνιστική πρόοδο το τελευταίο διάστημα. Στόχος της είναι να πραγματοποιήσει καλές εμφανίσεις, να βελτιώσει τους ατομικούς της χρόνους και να επιβεβαιώσει την ανοδική της πορεία μέσα από έναν απαιτητικό και ανταγωνιστικό αγωνιστικό χώρο.