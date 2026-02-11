Αν και έμεινε με δέκα παίκτες απ’ το 34ο λεπτό (δεύτερη κίτρινη του Σαλσίδο), ο ΟΦΗ όχι μόνο… άντεξε στη ρεβάνς (1-1 το πρώτο ματς) του Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο «Λάμπρος Κατσώνης», αλλά βρήκε κι ένα πολύτιμο γκολ στο 45’ με τον Λαμπρόπουλο, έφτασε στη νίκη με 1-0 και πανηγύρισε την πρόκρισή του στον τελικό για δεύτερη σερί χρονιά, περιμένοντας ως αντίπαλο τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό.

Ο Λεβαδειακός είχε την πρώτη καλή στιγμή του στο 32’ με το σουτ του Όζμπολτ που πέρασε άουτ, ενώ δύο λεπτά μετά η κρητική ομάδα έμεινε με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Σαλσίδο με δεύτερη κίτρινη έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα με τις τάπες στον Τσοκάι.

Στο 44’ ο Γκονζάλεθ έδιωξε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Όζμπολτ, ενώ ένα λεπτό μετά ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ όταν από φάουλ του Ισπανού μπακ, ο Λαμπρόπουλος με πολύ δυνατά κεφαλιά «νίκησε» τον Λοντίγκιν κι έκανε το 1-0.

Στο 45’+5’ ο Λεβαδειακός είχε δοκάρι με το σουτ του Παλάσιος, ενώ στο 68’ η προσπάθεια του Βήχου βρήκε σε ετοιμότητα τον Χριστογεώργο. Οι γηπεδούχοι πίεσαν ασφυκτικά στο τελευταίο εικοσάλεπτο, αλλά δεν μπορούσαν με τίποτα να διασπάσουν την άμυνα του ΟΦΗ που άντεξε ως το φινάλε και πήρε μία πολύ μεγάλη πρόκριση.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 44’ Τσοκάι, 88’ Παπαδόπουλος – 22’ Σαλσίδο, 58’ Μπόρχα Γκονζάλεθ, 90’+5’ Χριστογεώργος.

Αποβολές: 34’ Σαλσίδο (δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας (68’ λ.τρ. Μανθάτης), Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή, Τσοκάι (58’ Πεντρόζο), Γκούμας (57’ Παπαδόπουλος), Μπάλτσι (46’ Βέρμπιτς), Παλάσιος, Όζμπολτ (79’ Οζέγκοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Μπόρχα Γκονθάλεθ (84’ Πούγγουρας), Αθανασίου, Αποστολάκης (86’ Ισέκα), Ανδρούτσος, Φούντας (46’ Κανελλόπουλος), Νους (90’+7’ Θεοδοσουλάκης), Σαλσίδο.