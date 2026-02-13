Στην ένατη της συνεδρίαση για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣ Λασιθίου εξέτασε τα φύλλα αγώνα αναμετρήσεων της Α’ και Β’ κατηγορίας και του κυπέλλου και επέβαλε ποινές σε ποδοσφαιριστές, προπονητές και σωματεία. Η επιτροπή απαρτίζεται από τον κ. Γεώργιο Ανατολιωτάκη ως πρόεδρο, τον κ. Ανδρέα Ζερβαλάκη (και τον κ. Ιωάννη Καναβάκη (οικονομολόγο) ως μέλη. Γραμματέας έχει οριστεί ο Εμμανουήλ Ατσαλάκης, ειδικός γραμματέας της ΕΠΣ Λασιθίου. Οι ποινές που επιβλήθηκαν:

Πειθαρχικές ποινές ποδοσφαιριστών και προπονητών:

Στρατάκης Γεώργιος (ΑΕ Νεάπολης) 1 αγωνιστική και 10 ευρώ

Γιάνναρος Παανγιώτης (Πύργος Κ.Χ.) 1 αγωνιστική και 10 ευρώ

Καβουσανός Ιωσήφ (Πύργος Κ.Χ.) 1 αγωνιστική και 10 ευρώ

Μότσος Ανέστης (ΑΕ Νεάπολης) 1 αγωνιστική και 10 ευρώ

Μάλτσι Ντόναλντ (Αναγέννηση) 1 αγωνιστική και 10 ευρώ

Δεδελετάκης Κωνσταντίνος (Αναγέννηση) 2 αγωνιστικές και 20 ευρώ

Καλλιμάνης Δημήτριος (Νίκη Σητείας) 3 αγωνιστικές και 30 ευρώ

Χρυσοφάκης Ιωάννης (Νίκη Σητείας) 4 αγωνιστικές και 40 ευρώ

Τερζάκης Γεώργιος (Ίτανος Παλ.) 4 αγωνιστικές και 40 ευρώ

Χρηματικό πρόστιμο εκατό ευρώ λόγω μη έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή

– Στο σωματείο ΑΕ Νεάπολης στον αγώνα Κυπέλλου με τη Νίκη Σητείας και στον αγώνα πρωταθλήματος με τον ΟΦΙ.

– Στο σωματείο ΑΟΣΚ στον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΟ Κριτσάς.

– Στα σωματεία Κόρφος Ελούντας και ΑΣΙ στον μεταξύ τους αγώνα πρωταθλήματος.

– Στο σωματείο Πύργος Καλού Χωριού για τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ίτανο.

– Στο σωματείο ΑΟΣΚ για τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΟ Βραχασίου.

– Στα σωματεία ΑΣΙ και Πύργος Καλού Χωριού στον μεταξύ τους αγώνα πρωταθλήματος.

– Στο σωματείο ΑΕ Νεάπολης για τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ίτανο.

– Χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ στο Σωματείο Ίτανος Παλαικάστρου για όσα αναφέρει ο Διαιτητής στο Φύλλο Αγώνα ρίψη μπουκαλιού προς τον Διαιτητή και χρηματικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ για εξύβριση φιλάθλου προς τον Διαιτητή στον αγώνα με την ΑΕ Νεάπολης.

– Χρηματικό πρόστιμο εκατό πενήντα ευρώ στο Σωματείο ΑΟ Νίκη Σητείας για όσα αναφέρει ο Διαιτητής στο Φύλλο Αγώνα άναμμα καπνογόνων στον αγώνα με τον ΟΦΙ.

– Χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ στο Σωματείο ΑΟ Βραχασίου για όσα αναφέρει ο Διαιτητής στο Φύλλο Αγώνα για άναμμα καπνογόνων.

– Χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ στο Σωματείο ΑΟΑΝ για εξύβριση Φιλάθλου προς τον Διαιτητή και χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ για εξύβριση Φιλάθλων του Προπονητή της αντίπαλης ομάδας, στον αγώνα με την Αναγέννηση.

– Χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ στο σωματείο Αναγέννηση για παράνομη είσοδο στο γήπεδο του κ. Δεδελετάκη Νικολάου στον αγώνα με τον ΑΟΑΝ.