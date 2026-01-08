Δεύτερη κίνηση ενίσχυσης από τον ΑΟΑΝ με τον Φίλιππο Σαούλι, όπως έκανε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Φίλιππου Σαούλι.

Είναι 22 ετών και αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Ουσιαστικά πρόκειται για μια επιστροφή, καθώς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες του σωματείου μας, συνέχισε στις Ελπίδες Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ΑΕ Λακωνίων. Ακολούθησε διπλή θητεία στον Κόρφο Ελούντας, με ενδιάμεση παρουσία στην Κ19 του ΟΦΙ, αποκομίζοντας πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες.

Τον καλωσορίζουμε και πάλι στην οικογένεια του ΑΟΑΝ και του ευχόμαστε υγεία, αγωνιστική συνέπεια και ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας.