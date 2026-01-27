Ο ΑΟ Βραχασίου προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική μεταγραφή, ενισχύοντας την ομάδα με τον Μανώλη Βόρφη, ο οποίος εντάσσεται στα ασπρόμαυρα.

Ο Μανώλης Βόρφι γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1999 στην Τρίπολη και μπορεί να καλύψει με την ίδια ευχέρεια τόσο τη δεξιά, όσο και την αριστερή πλευρά του γηπέδου.

Αποκτήθηκε από την ομάδα Μινωική Ηρακλείου (Α1), ενώ στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος φέτος είχε 10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Την προηγούμενη σεζόν (2024-2025) αγωνιζόταν στον Ηρόδοτο, με τον οποίο κατέκτησε τον τίτλο πρωταθλητή Α1 ΕΠΣ Ηρακλείου.

Βιογραφικό – συνοπτικά:

Ακαδημίες Αστέρα Τρίπολης (4 χρόνια), Φαλαισία (Α’ ΕΠΣ Αρκαδίας), Ακαδημίες Πανθρακικού (3 χρόνια), Δόξα Προσκυνητών (Γ’ Εθνική), Σπάρτη (Football League), ΑΕΚ Τρίπολης (Γ’ Εθνική), Δόξα Μεγαλόπολης (Α’ ΕΠΣ Αρκαδίας), Παναιγιάλειος (Γ’ Εθνική), Εθνικός Μελιγαλάς (Α’ ΕΠΣ Μεσσηνίας) και Παναρκαδικός (Α’ ΕΠΣ Αρκαδίας).

Επίσης είχε αγωνιστεί ως διεθνής με την Κ19 της Εθνικής Αλβανίας.

Τον καλωσορίζουμε θερμά στον ΑΟ Βραχασίου και του ευχόμαστε μια χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες. Είμαστε βέβαιοι ότι με την ποιότητα, την εμπειρία και την πολυθεσιότητά του, θα αποτελέσει σημαντικό “όπλο” για την ομάδα μας και θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων μας.